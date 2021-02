O Embaixador da República Popular da China em Timor-Leste, Xiao Jianguo, afirmou na sexta-feira que as autoridades chinesas estão prontas para promover o reforço da cooperação ao nível do ensino superior com Timor-Leste.

Xiao Jianguo fez o comentário durante um encontro com o novo Reitor da Universidade Nacional de Timor-Leste, João Soares Martins, e outros representantes da instituição de ensino, revelou a Embaixada da China em Díli em comunicado.

Durante a reunião, o diplomata sublinhou que a China apoia o desenvolvimento do sector da educação em Timor-Leste. Xiao Jianguo acrescentou que a China está pronta para oferecer suporte ao ensino de chinês na Universidade Nacional de Timor-Leste.

O comunicado cita o reitor da instituição de ensino superior expressando agradecimento pelo apoio dado pela China ao desenvolvimento de Timor-Leste, nomeadamente nos sectores das infra-estruturas e educação.

João Soares Martins referiu durante o encontro com Xiao Jianguo que a Universidade Nacional de Timor-Leste está interessada em estabelecer contactos com instituições de ensino superior chinesas, para desenvolver novas parcerias. O académico acrescentou esperar que a China possa oferecer suporte à universidade, nomeadamente no que toca à expansão das suas instalações.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-disponivel-para-apoiar-ensino-superior-em-timor-leste/