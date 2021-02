A República Popular da China está disposta a promover o aprofundamento da cooperação bilateral com a Guiné-Bissau, afirmou o Embaixador chinês no país africano, Guo Ce.

As afirmações do diplomata foram feitas na quinta-feira, durante um encontro com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Carla Barbosa.

Durante a reunião, Guo Ce passou em revista os mais recentes avanços ao nível da cooperação entre os dois países, nomeadamente no âmbito do combate à pandemia da COVID-19, da promoção do comércio e do desenvolvimento de infra-estruturas, segundo um comunicado da Embaixada da República Popular da China em Bissau.

O comunicado cita a governante guineense agradecendo o apoio oferecido pela China ao desenvolvimento económico e social da Guiné Bissau.

Suzi Carla Barbosa é também citada sublinhando que a China é um dos principais parceiros da Guiné-Bissau. Segundo a Ministra, o país africano está disposto a reforçar a cooperação e coordenação com as autoridades chinesas de forma a promover uma relação estável e sustentável entre ambos os países.

