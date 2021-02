A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, agradeceu na quinta-feira o apoio dado pela China ao país africano no que toca ao desenvolvimento económico e social.

A governante fez as declarações durante uma reunião com o Embaixador da República Popular da China em Moçambique, Wang Hejun, de acordo com um comunicado da embaixada.

Durante a reunião, Verónica Macamo agradeceu a ajuda chinesa no âmbito da luta contra a pandemia da COVID-19 no país africano. A responsável acrescentou que as autoridades moçambicanas estão interessadas em aprofundar a cooperação e os laços bilaterais com a China.

De acordo com o comunicado, o Embaixador Wang Hejun referiu durante o encontro que a cooperação no âmbito do combate à COVID-19 era exemplo da profunda amizade entre os dois países. O diplomata acrescentou que a China iria continuar a promover a colaboração com Moçambique, de forma a aprofundar a parceria estratégica para cooperação global existente entre os dois países.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

