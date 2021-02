A gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies Co. Ltd. anunciou na semana passada ter ajudado a transformar o ensino à distância numa escola no Rio de Janeiro durante as restrições impostas na cidade brasileira devido à pandemia da COVID-19.

Num comunicado, a Huawei refere que a Escola Chinesa Internacional adoptou a nova solução de colaboração inteligente IdeaHub para melhorar a qualidade das aulas leccionadas de forma remota.

O sistema IdeaHub permite aos professores e estudantes interagir de forma mais fácil durante aulas através da Internet, oferecendo videoconferência na nuvem, quadros brancos inteligentes, projecção sem fios.

A Presidente da Escola Chinesa Internacional, Yuan Aiping, refere no comunicado que o IdeaHub permite ultrapassar as restrições geográficas, ajudando a instituição a continuar a oferecer educação de elevada qualidade.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

