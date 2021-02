A Maxus, marca chinesa de veículos comerciais, utilitários desportivos e carrinhas de caixa aberta, vai entrar no mercado português no segundo trimestre de 2021 através do distribuidor Grupo Bergé Auto.

Num comunicado citado pelo portal noticioso Motor 24, o Grupo Bergé Auto referiu que vai apoiar, ao nível comercial e de pós-venda, a Maxus no lançamento em Portugal de uma gama centrada em veículos comerciais ligeiros.

A Maxus, criada pela fabricante britânica Leyland DAF Vans, foi adquirida em 2009 pelo grupo automóvel estatal chinês SAIC Motor Corp Ltd., sublinha o portal noticioso especializado português.

“A experiência do Grupo Bergé Auto e a dimensão da SAIC Motor constituem um enquadramento ideal para a afirmação da Maxus em Portugal”, diz no comunicado Francisco Geraldes, Administrador da Bergé Auto em Portugal.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/marca-chinesa-de-veiculos-comerciais-chega-a-portugal/