O grupo estatal chinês Shandong Iron and Steel Group Co., Ltd. anunciou na segunda-feira ter concluído a produção do primeiro lote de vigas de aço laminadas a quente para um projecto de gás natural em Moçambique.

Após um período experimental de produção, a primeira remessa de vigas de larga escala foi fabricada com sucesso e cumprindo todos os requerimentos técnicos relevantes, referiu o portal noticioso chinês Jiemian.

Esta é a primeira vez que o grupo Shandong Iron and Steel participa num projecto de engenharia de gás natural em África, sublinha o portal noticioso.

O projecto moçambicano será o maior projecto de gás natural liquefeito do continente africano, acrescenta a notícia.

O consórcio Coral Floating Liquefied Natural Gas SA, que inclui a petrolífera estatal chinesa China National Oil and Gas Exploration and Development Co., Ltd., prevê que a produção de gás natural na área 4 da Bacia do Rovuma, ao largo da província de Cabo Delgado, irá arrancar em 2022.

