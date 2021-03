Angola já concluiu um levantamento aero geofísico do país, para conhecer melhor o potencial mineiro angolano, revelou o Presidente do Instituto Geológico de Angola (IGEO), Canga Xiaquivuila.

Segundo a agência noticiosa portuguesa Lusa, o responsável revelou na quarta-feira que Angola já investiu US$259,4 milhões no Plano Nacional de Geologia, que inclui o levantamento científico do potencial mineral e geológico do país.

O projecto já completou também levantamentos geofísicos terrestres no sul de Angola, que inclui a recolha de amostras para mapear o potencial de material de construção e para a indústria transformadora, acrescentou Canga Xiaquivuila.

O plano foi lançado em Maio de 2014 para atrair investimento internacional para o sector mineiro angolano, referiu a Lusa.

O Presidente angolano, João Lourenço, disse em Julho que pretendia retomar o Plano Nacional de Geologia, que foi entregue à CITIC Construction Co Ltd. A empresa estatal chinesa construiu as novas instalações do IGEO.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

