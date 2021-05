Uma subsidiária brasileira da China Three Gorges Corp. (CTG) vai emitir dívida no valor de 845 milhões de reais (US$155,2 milhões) para investir em dois projectos hidroeléctricos no país sul-americano.

Segundo um comunicado emitido na semana passada, o Conselho de Administração da Rio Paraná Energia S.A. aprovou a emissão de dívida até 10 anos para modernizar as barragens de Jupiá e Ilha Solteira, no Rio Paraná.

A eléctrica estatal chinesa anunciou no ano passado que iria antecipar a compra, avaliada em 704 milhões de reais, de 21 transformadores de potência à brasileira WEG S.A., para aumentar a geração de electricidade nas duas barragens.

O grupo chinês tinha anunciado planos para investir 3 mil milhões de reais nos dois projectos até 2027, incluindo na substituição de 34 transformadores de potência, avançou a Lusa.

O CTG ganhou, em 2015, a concessão de 30 anos das duas barragens, com um investimento de 13,8 mil milhões de reais, referiu a agência noticiosa portuguesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

