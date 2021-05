Gonçalo Lobo Pinheiro, fotojornalista português radicado em Macau, desenvolveu uma linha de produtos com a marca chinesa Maven Skateboards e a loja local de pranchas de skate EXIT.

Segundo um comunicado conjunto, citado pela Macau News Agency (MNA), a colecção “My City”, composta por pranchas e t-shirts, inclui três fotografias tiradas por Gonçalo Lobo Pinheiro.

As fotografias a preto a branco mostram alguns dos locais mais icónicos de Macau, incluindo as Ruínas de São Paulo e a calçada de estilo português no Largo do Senado, refere a agência noticiosa local.

A colecção integra também uma fotografia do casino-hotel Grande Lisboa que foi escolhida entre os finalistas da edição de 2019 do National Geographic Travel Photo Contest.

A colecção pretende apostar na união de elementos das culturas chinesa e portuguesa que tornam Macau um lugar único, explica a EXIT na sua página da Internet.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/fotojornalista-portugues-alia-se-a-marca-chinesa-de-pranchas-de-skate/