O Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, criou na quarta-feira a Comissão de Trabalho para a Integração no Desenvolvimento Nacional, através de um despacho executivo publicado no Boletim Oficial da RAEM.

O novo órgão, liderado por Ho Iat Seng, vai coordenar a participação da cidade na iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota e no desenvolvimento da Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

As competências da comissão incluem estudar e definir as políticas, estratégias e medidas necessárias para transformar Macau numa Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Segundo o despacho, a comissão vai substituir vários órgãos, incluindo a Comissão para o Desenvolvimento da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, criada em 2016.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/macau-cria-comissao-de-trabalho-para-a-integracao-no-desenvolvimento-nacional/