Com o objetivo de contribuir para o reforço do papel de Macau como plataforma de cooperação Sino-Lusófona e para melhorar o conhecimento da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau junto das instituições de Ensino Superior de Língua Portuguesa, o Instituto Politécnico de Macau (IPM), em parceira com o Instituto Politécnico de Setúbal, vai acolher a 11ª Conferência FORGES ( Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa), subordinada ao tema, “A Cooperação no Ensino Superior dos Países e Regiões de Língua Portuguesa perante os Desafios Globais”.

A Conferência vai ter lugar entre 22 e 26 de Novembro de 2021, num modelo misto (online e presencial). Durante toda a semana, haverá sessões diárias de três horas, online. Caso estejam reunidas as condições de saúde pública, uma componente presencial terá lugar no Instituto Politécnico de Setúbal, num formato mais próximo do tradicional. Será assegurada a possibilidade de participação à distância em todas as sessões, através das plataformas digitais. Estão previstas sessões temáticas em sete temáticas pré-definidas e poderão ser realizadas sessões especiais sobre temas pertinentes e mobilizadores no contexto do ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa.

Com o anúncio em 2018, pelo Governo Central, das “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong – Hong Kong- Macau”, foi definida uma estratégia que visa criar na região um Centro Internacional de Inovação Tecnológica, através da atração de talento internacional e incremento das ligações entre o mundo académico e o sistema industrial moderno. Essa estratégia inclui muitas referências aos Países de Língua Portuguesa, o que abre novas oportunidades de cooperação académica que beneficiam plenamente do papel de Macau como plataforma Sino-Lusófona, numa perspectiva de inovação e internacionalização face aos desafios globais dos nossos dias.

Esta é a segunda vez que o IPM acolhe a conferência FORGES, tendo hospedado a realização da 2ª Conferência em 2012. O IPM tem intensificado os seus contributos para a formação de talentos qualificados bilíngues, para a promoção do ensino da língua portuguesa na Grande Baía e outras regiões da China e o desenvolvimento da investigação científica nas áreas da Inteligência Artificial e da Tradução Automática, através da criação do Laboratório de Tradução Automática Chinês-Português-Inglês, desempenhando um papel relevante na construção e desenvolvimento de Macau como plataforma de cooperação entre a China e os países lusófonos. Para mais informações sobre a 11ª Conferência FORGES consulte: https://www.aforges.org/conferencia/

(Instituto Politécnico de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21EH16SST?22