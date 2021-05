Começou na quarta-feira, na Fundação Fosun, a II Mostra de Cinema em Língua Portuguesa em Xangai, no leste da China, com uma sessão do filme brasileiro “Central do Brasil”.

Segundo a fundação, o festival irá ainda apresentar os filmes portugueses “A Mãe é que Sabe”, “Os Gatos Não Têm Vertigens” e o filme brasileiro “Narradores de Javé”, a 12 e 16 de Maio.

O festival, com entrada gratuita, é organizado pelo Consulado-Geral de Portugal em Xangai, o Consulado-Geral do Brasil em Xangai e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

Após um interregno de um ano devido à Covid-19, a mostra está de regresso, sublinhou o Cônsul-Geral do Brasil em Xangai, Gilberto Fonseca, para dar a conhecer ao público local “a alma” dos brasileiros.

O Cônsul-Geral de Portugal em Xangai, Israel Saraiva, lembrou na inauguração do festival que o número de estudantes e profissionais que falam português na China “é já muito significativo”.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/xangai-recebe-ii-mostra-de-cinema-em-lingua-portuguesa/