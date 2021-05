O grupo chinês Nice Group Co. Ltd está a expandir a sua fábrica de produtos de limpeza na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, avançou a Associação Industrial Chinesa de Produtos de Limpeza (CCIA, na sigla inglesa).

Os produtos do Nice Group tornaram-se já populares em Angola apesar da fábrica estar a operar somente há pouco mais de um ano, desde Março de 2020, referiu a CCIA num comunicado.

O Embaixador da China em Luanda, Gong Tao, prometeu apoiar activamente o desenvolvimento do Nice Group no país africano, durante uma visita à fábrica na semana passada. Durante a visita, o diplomata elogiou também as medidas de controlo da pandemia de COVID-19 implementadas pelo grupo chinês nas suas instalações.

O Nice Group anunciou em Março de 2020 que a sua fábrica em Luanda-Bengo, fruto de uma parceria com a empresa local NAKFA Comércio e Indústria Lda, iria criar mais de mil postos de trabalho e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/grupo-chines-expande-fabrica-de-produtos-de-limpeza-em-angola/