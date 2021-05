Com a situação epidemiológica a manter-se estável no Interior da China, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem vindo a desenvolver sucessivamente uma série de actividades promocionais presenciais de turismo, incluindo as Semanas de Macau, cuja próxima, a Semana de Macau em Jiangsu, decorrerá entre 13 e 17 de Maio, em Nanjing. A iniciativa inclui uma promoção de rua de grande escala, um seminário de promoção de turismo e de convenções e exposições, bolsas de contacto, actividades de promoção gastronómica, entre outras, que irão promover Macau junto dos residentes e visitantes de Nanjing. Em simultâneo, será também promovida a imagem de Macau como cidade saudável, segura e apropriada para visitar, na expectativa de alargar o leque de fontes de visitantes, atraindo mais visitantes do Interior da China para visitar e consumir em Macau, impulsionando a recuperação da economia de turismo de Macau.

Actividades de promoção variadas

A Semana de Macau em Jiangsu contará com a participação de vários serviços públicos, várias empresas, organizações e associações comerciais, os quais irão apresentar o turismo de Macau + convenções e exposições, turismo + cultura e indústrias culturais e criativas, turismo + comércio electrónico e turismo + desporto, bem como o ambiente turístico saudável, seguro e adequado para o turismo de Macau. O programa da promoção inclui: um Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau e bolsa de contactos, e a abertura da promoção gastronómica que terão lugar no dia 13 de Maio, e a cerimónia de abertura da Semana de Macau em Jiangsu e das promoções de rua que decorrerão no dia 14 de Maio, entre outras actividades.

Promoção de rua em grande escala – Mostra espírito hospitaleiro

A promoção de rua em grande escala Semana de Macau em Jiangsu, decorrerá durante quatro dias consecutivos a partir de 14 de Maio, na rua pedonal do Templo de Confúcio em Nanjing, visando mostrar os ricos elementos característicos de Macau em termos de turismo, comércio, cultura, indústrias culturais e criativas, desporto e entretenimento, entre outros. Para o evento serão instaladas várias zonas de exposição e stands na rua pedonal, incluindo: “Zona de Visão Geral e Eventos Turísticos de Macau”; “Zona da Indústria Turística de Macau”; “Património Mundial de Macau”, “Zona Cultural do Património Cultural Intangível”, “GOODSHOP”; “Loja de Mak Mak”; “Zona de Eventos Desportivos de Macau”; “Zona de Comércio e Economia de Macau”; Balcão de Informações Turísticas, num conjunto de elementos com vista a levar o calor hospitaleiro de Macau a Nanjing.

Para além da cerimónia de abertura, durante os dias 14 a 17 de Maio, o palco principal da promoção oferecerá, periodicamente, espectáculos aos visitantes para mostrar o encanto singular da mistura das culturas oriental e ocidental e da coexistência multicultural de Macau, cotando com itens incluídos na Lista do Património Cultural Imaterial de Macau: dança do leão, dança do dragão, danças folclóricas portuguesas, arte marcial cailifo, cantos e músicas em patuá tocados pela Tuna Macaense, apresentação de canções originais por cantores de Macau, dança de rua com “Mak Mak”, dança de rua com características, entre outros. A mascote do turismo de Macau “Mak Mak”, além de marcar presença nos espectáculos também irá interagir com o público e visitantes em Nanjing.

Oferta de descontos turísticos pela indústria no valor de mais de 90 milhões de renminbis

Durante o evento, os complexos turísticos e a companhia aérea que participam na promoção promoverão os seus produtos no local e nas suas plataformas, incluindo venda de bilhetes de avião, alojamento em hotéis, restaurantes, entre outros, preparando-se para apresentar ofertas turísticas num valor total superior a 90 milhões de renminbis. Ao mesmo tempo, os organizadores promoverão amplamente a Semana de Macau em Jiangsu, através de vários canais online e offline no Interior da China, incluindo por meio da promoção de vários líderes de opinião de viagens.

Por outro lado, no âmbito do “Plano de alargamento das fontes de cliente, revitalização da economia e garantia do emprego”, lançado pelo Governo da RAEM a partir de Setembro do ano passado, têm sido promovidos aos visitantes descontos de bilhetes de avião “compre um, ganhe um grátis” pela internet através de empresas de comércio electrónico. Os visitantes podem seguir a conta oficial da DST no WeChat para obter informações relacionadas.

Promoção contínua do turismo + convenções e exposições

Tendo como alvo os visitantes de turismo de negócios, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em conjunto com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), organizaram Seminários de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau, que tiveram lugar nas Semanas de Macau em Pequim e Hangzhou. Por outro lado, nos meses de Março e Abril, deslocaram-se a cinco cidades da Grande Baía para mais promoções em: Guangzhou, Dongguan, Zhongshan, Zhaoqing e Huizhou. Aproveitando a oportunidade da realização da Semana de Macau em Jiangsu, em Nanjing, a DST e o IPIM realizarão, no próximo dia 13 de Maio, um Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau, para apresentar as vantagens dos sectores turístico e de convenções e exposições, permitindo aos operadores dos dois lados realizar intercâmbio e negociações, com vista a expandir em conjunto os mercados de visitantes.

Marca exclusiva de Macau em Jiangsu – Cozinhas Macaense e Portuguesa

A DST, o Hotel Jinling de Nanjing e a Associação de Cozinha de Macau irão organizar uma série de actividades promocionais gastronómicas nos dias 13 a 26 de Maio, com o objectivo de promover as cozinhas macaense e portuguesa, gastronomia única de Macau, e mostrar o encanto do destino enquanto Cidade Criativa de Gastronomia.

Durante o período de realização das actividades da Semana de Macau em Jiangsu, as entidades envolvidas seguirão rigorosamente as orientações para a prevenção e controlo da pandemia emitidas pelas autoridades de saúde do local, de modo a efectuar devidamente os trabalhos de prevenção. Os participantes nas actividades estão obrigados a colaborar no cumprimento das medidas de prevenção da pandemia.

Mais informações sobre a Semana de Macau em Jiangsu serão progressivamente divulgadas na conta da DST no WeChat (MGTOWeixin), no Weibo, no Xiaohongshu e no Douyin para consulta dos interessados. Por outro lado, a DST apela aos visitantes do Interior da China para, antes de se deslocarem a Macau, tratarem das formalidades de entrada e de prevenção de pandemia, e cumprirem as orientações de higiene pessoal para a prevenção epidemiológica do Governo da RAEM durante a estadia na cidade.

A Semana de Macau em Jiangsu conta com a organização da Secretaria para a Economia e Finanças do Governo da RAEM; a co-organização do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular da Província de Jiangsu e do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular do Município de Nanjing. A coordenação está a cargo da DST, do IPIM e do Governo Popular do Distrito de Qinhuai, Nanjing. O evento conta ainda com o apoio do Instituto Cultural do Governo da RAEM, do Instituto do Desporto do Governo da RAEM, dos Serviços do Comércio do Município de Nanjing, do Gabinete de Cultura e Turismo do Município de Nanjing, o Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China em Nanjing, Federação Industrial e Comercial do Município de Nanjing, Associação Industrial de Macau, Associação dos Exportadores e Importadores de Macau, Associação Comercial Federal Geral das Pequenas e Médias Empresas de Macau, Associação de Cozinha de Macau e Hotel Jinling de Nanjing, entre outros. As entidades participantes incluem seis complexos turísticos de Macau, uma companhia aérea e várias pequenas e médias empresas.

