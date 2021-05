O Centro Cultural de Macau, sob a égide do Instituto Cultural, apresenta a 13ª edição do Macau – O Poder da Imagem, a decorrer de 10 a 13 de Junho (de Quinta a Domingo) no Pequeno Auditório. Esta mostra leva ao público uma ecléctica selecção de 13 projectos locais que expressam as mais recentes impressões cinematográficas sobre a cidade.

Projectada em seis sessões, a edição deste ano leva o público através de uma série de visões pessoais que transpõem para o grande ecrã uma diversidade de perspectivas, entre aventuras apaixonadas, comentário social e descrições de perseverança humana. Para além de histórias experimentais e novos contos visuais nascidos da pandemia, dos documentários às curtas-metragens e animações, cada filme retrata uma ligação particular entre o realizador e a sua própria visão da cidade.

Há mais de uma década que o Macau – O Poder da Imagem estimula a produção de cinema, desafiando criadores, emergentes ou estabelecidos, a divulgar os seus trabalhos ao grande público. Tendo ao longo dos anos comissionado mais de 130 filmes, o programa conta com mentores profissionais convidados, oferecendo apoio técnico, financeiro e orientação a todas as equipas seleccionadas para que completem os seus filmes, alguns dos quais têm sido premiados e aclamados no exterior.

O CCM apresenta o Macau – O Poder da Imagem de 10 a 13 de Junho no Pequeno Auditório. Os bilhetes estarão disponíveis a 60 patacas, sujeitos a diversos descontos, as partir de 9 de Maio (Domingo) nas bilheteiras do CCM e aos balcões da Rede Bilheteira de Macau. Devido à actual situação epidémica, o público deverá usar máscara, apresentar um código de saúde válido e sujeitar-se à medição de temperatura corporal. Para mais informações e ofertas promocionais visite a página www.ccm.gov.mo ou ligue (853) 2870 0699. Para compras com cartão de crédito ligue (853) 2840 0555.

(Instituto Cultural)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21EEm4mta?11