Com o objectivo de promover a mobilidade de talentos na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e tirar partido dos talentos na área da propriedade intelectual para dinamizar o desenvolvimento de alta qualidade na Grande Baía, terão lugar no próximo dia 18 de Maio, no Centro Internacional de Convenções e Exposições Knowledge City Plaza de Guangzhou, a cerimónia de inauguração e o fórum temático da “Conferência sobre Desenvolvimento de Talentos na Área da Propriedade Intelectual da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e série de actividades de bolsas de contactos (articulação entre a oferta e a procura de talentos na área da propriedade intelectual) ” que serão promovidos conjuntamente pela Administração de Regulação do Mercado da Província de Guangdong (Administração da Propriedade Intelectual), pelo Departamento da Propriedade Intelectual do Governo da RAEHK e pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico do Governo da REAM.

O fórum temático inclui um fórum principal e dois sub-fóruns, subordinados aos temas, respectivamente, “cultivação e desenvolvimento estratégico dos talentos na área da propriedade intelectual para se focar nas oportunidades e desafios resultantes da cooperação e competição internacional em termos industriais”, “necessidades do mercado de talentos da área da propriedade intelectual”, e “presidentes da área da propriedade intelectual”. Para o fórum principal, serão convidados como oradores, o então Reitor da Universidade de Economia e Direito de Zhongnam, Sr. Wu Hangdong, o Director Adjunto do Escritório para os Assuntos Internacionais da Administração da Propriedade Intelectual da Singapura, Sr. Cao Xinghai, o Director do Centro de Pesquisa da Propriedade Intelectual a nível internacional da Universidade de Beijing, Sr. Yi Jiming, o Vice-presidente da Tencent, simultaneamente, Presidente do Instituto de Pesquisa da Tencent, Sr. Si Xiao, o Vice-presidente Executivo da Clarivate, simultaneamente, Director gerente geral da Região Ásia-Pacífico da Clarivate, Sr. Liu Yu, e outros peritos, todos irão participar num seminário de mesa redonda.

Os interessados em assistir a eventos acima referidos podem, através do link ( https://www.huodongxing.com/event/8596634435100 ) ou da leitura do código QR do cartaz das actividades, obter mais informações detalhadas, ou proceder à inscrição para assistir in-loco a eventos ou aceder ao vídeo para assistir online.

Para mais informações, é favor contactar o Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico através do e-mail dpi@dsedt.gov.mo

(Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico)

