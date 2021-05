A Universidade Fudan organiza hoje, no seu campus na cidade de Xangai, no leste da China, um workshop destinado a jovens sobre a participação do Brasil no bloco BRICS, que inclui ainda a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul.

Segundo um comunicado, o evento organizado pelo Centro de Estudos BRICS da Universidade Fudan pretende promover a investigação académica e a formação de jovens.

O workshop será liderado por He Ping, Professor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade Fudan, e conta com a intervenção de Wan Yu, Investigadora Principal da universidade para o bloco BRICS e a América Latina.

Este evento marca o arranque da “Semana Think-Tank” na Universidade Fudan, que decorre até ao final de Maio, e cujo programa inclui uma série de actividades para reforçar o intercâmbio interpessoal e as relações académicas de alto nível.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/universidade-chinesa-organiza-workshop-sobre-papel-do-brasil-no-bloco-brics/