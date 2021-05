A China disponibilizou na segunda-feira cerca de três mil doses de uma vacina contra a COVID-19 para imunizar as comitivas angolanas aos Jogos Olímpicos (23 Julho a 8 de Agosto) e Paralímpicos (24 de Agosto e 5 de Setembro), a terem lugar na capital japonesa, Tóquio.

O Embaixador da China em Luanda, Gong Tao, disse que a oferta foi feita durante uma reunião com o Presidente do Comité Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição, e o Presidente do Comité Paralímpico Angolano, Leonel da Rocha Pinto.

“Falámos de como a China pode ajudar Angola na questão da vacinação dos atletas angolanos com a [vacina desenvolvida pelo laboratório chinês] Sinopharm e reduzir os constrangimentos”, explicou o diplomata, citado pelo Jornal de Angola.

Leonel da Rocha Pinto disse que Angola quer também aprender com a experiência da China no que toca a centros desportivos de alto rendimento, avançou o diário angolano na terça-feira.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-oferece-vacinas-contra-covid-19-a-atletas-olimpicos-e-paralimpicos-angolanos/