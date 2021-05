O grupo estatal China Jiangxi Corporation for Economic and Technical Cooperation (CJIC) iniciou a construção de um condomínio misto no distrito de Marracuene, no sul de Moçambique.

O projecto, avaliado em US$250 milhões, prevê a construção de 500 habitações numa área de 50 hectares na localidade de Mutanhane, 30 quilómetros a norte da capital moçambicana, Maputo.

Numa primeira fase, o CJIC irá construir 100 habitações, revelou o Director-Geral do grupo chinês em Moçambique, Li Changchun, citado pelo Jornal Visão.

Segundo o diário moçambicano, o responsável falava na terça-feira, durante uma visita do Governador da Província de Maputo, Júlio Parruque, ao estaleiro de obras.

O governante apelou ao CIJC para contratar e dar formação a mão-de-obra local e acrescentou que o projecto pode ser o início de uma cooperação técnica mais vasta com a província de Jiangxi, no sudeste da China.

