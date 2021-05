Em 13 de Maio, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Paulo Jorge do Espírito Santo recebeu a delegação chefiada pelo Presidente do Conselho da Província de Jilin subordinado do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, Dr. Feng Qingzhong.

Durante o encontro, as duas partes trocaram opiniões sobre o desempenho do papel de Macau enquanto plataforma, o reforço de ligação entre a Província de Jilin e os Países de Língua Portuguesa, a melhor promoção da cooperação económica e comercial entre Jilin e Macau e também entre Jilin e os Países de Língua Portuguesa.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Paulo Jorge do Espírito Santo expressou calorosas boas-vindas à Delegação do Conselho da Província de Jilin subordinado do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional e apresentou o Fórum de Macau, sua estrutura e agenda de trabalhos.

Em 2020, com o apoio do Governo Central e promoção do Governo da RAEM, bem como o aproveitamento do papel de Macau enquanto plataforma, o Fórum de Macau focalizou-se na cooperação no combate à epidemia, intercambiando as experiências na prevenção contra a epidemia, promovendo a recuperação económica e incentivando o comércio e investimento, entre outros. Através dos seus esforços activos, o Fórum de Macau ultrapassou os impactos trazidos pela COVID-19 e explorou um novo modelo de cooperação, de forma online e offline, almejando deste modo atingir os resultados pretendidos.

O Presidente, Dr. Feng Qingzhong, referiu que a Província de Jilin se localiza no centro geométrico do Nordeste da Ásia, contribuindo para a construção do grande corredor e enorme canal de “Uma Faixa, Uma Rota”, criando uma janela de abertura relevante para o Norte do país e constituindo um elo de ligação para a cooperação entre as regiões nordeste da Ásia. Referiu ainda que Jilin possui vantagens para o desenvolvimento nas áreas de agricultura, indústria, novas formas de energia, biomedicina e ecoturismo, bem como no que toca à educação e investigação científica. O responsável gostaria de manter o contacto com o Secretariado Permanente, procurando estimular a cooperação e intercâmbio entre Jilin, Macau e os Países de Língua Portuguesa nos domínios do combate à epidemia, investimento, comércio, ciência, educação, cultura, infraestruturas e desenvolvimento da agricultura moderna, entre outros.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/conselho-da-provincia-de-jilin-subordinado-do-conselho-chines-para-a-promocao-do-comercio-internacional-visitou-o-secretariado-permanente-do-forum-de-macau/