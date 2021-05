No ano em análise 54 instituições realizaram 1.343 cursos de formação profissional, isto é, -30,6%, visto que algumas instituições de formação suspenderam nesse ano a realização de cursos, devido ao impacto da pandemia. Nos cursos participaram 61.292 formandos, ou seja, -25,3%, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Analisando por cursos, os que tiveram mais formandos foram os cursos de “comércio e gestão” e neles participaram 16.368 formandos, representando 26,7% do total. Seguiram-se os cursos de “turismo, jogos e convenções/exposições” que tiveram 7.295 formandos (11,9% do total) e os de “línguas” em que participaram 6.747 formandos (11,0%). A taxa de conclusão dos cursos situou-se em 93,2%, tendo subido 4,2 pontos percentuais. Salienta-se que a taxa de conclusão dos cursos de “formação de formadores” foi a mais elevada, atigindo 99,5%.

De entre os 1.343 cursos de formação profissional, 658 foram vocacionados para as empresas ou instituições (-22,7%, em termos anuais). Nestes cursos participaram 33.580 formandos, menos 17,6%. Destaca-se que o maior número de formandos frequentou os cursos de “comércio e gestão”, ou seja, 10.081 formandos, que representaram 30,0% do total. Seguiram-se os 5.832 formandos (17,4% do total) que frequentaram os cursos de “turismo, jogos e convenções/exposições”, bem como os 5.823 formandos (17,3%) que frequentaram os cursos de “línguas”.

O objecto do Inquérito à Formação Profissional são as instituições que realizam cursos de formação profissional. Este inquérito recolhe a informação sobre o tipo de cursos e os formandos inscritos, com o objectivo de dar a conhecer a oferta de formação profissional existente em Macau e a adesão da população.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21ENyOtJy?3