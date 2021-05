A professora Carolina Liu Chang, antiga capitã da equipa de dança da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, dá hoje a segunda de quatro vídeo-aulas de dança tradicional chinesa, numa iniciativa da delegação do Instituto Confúcio da Universidade do Minho, em Portugal.

Num comunicado, a delegação diz que ainda haverá mais duas aulas, transmitidas via rede social Facebook, a 24 e 31 de Maio, para aprender uma coreografia tradicional chinesa para a música “A melodia da serenidade”.

A delegação do Instituto Confúcio da Universidade do Minho está também a promover a exposição “Ásia – O Império das Escritas”, sobre a evolução dos principais sistemas de escrita no Oriente e no Ocidente, no campus da universidade em Guimarães.

A exposição, co-organizada com o Serviço de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho, e com o apoio do Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa, está patente até 28 de Maio.

