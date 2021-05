A promoção de rua Semana de Macau em Jiangsu decorreu durante quatro dias consecutivos, de 14 a 17 de Maio, com grande sucesso, na rua pedonal do Templo de Confúcio, em Nanjing, divulgando, por canais offline e online, a mensagem de Macau como uma cidade saudável, segura e apropriada para visitar, para incentivar os visitantes do Interior da China a visitarem Macau. O evento atraiu mais de 250 mil visitantes ao local, enquanto o número acumulado de espectadores de transmissões online foi de 72 milhões, entre os quais, os temas na Weibo sobre a “#Semana de Macau em Jiangsu#” já foram lidos por mais de 28 milhões de pessoas.

Expositores fornecem elementos de comida, compras, diversão e passeio

Diversos serviços públicos do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), em conjunto com organizações empresariais e associações comerciais, instalaram 43 expositores, os quais articulados com vários canais de promoção, atraíram grande número de residentes e visitantes para conhecerem Macau, e os encantos do “turismo +”.

Através dos expositores procurou-se proporcionar aos visitantes elementos diversificados relacionados com comidas, compras, diversões e passeios, entre outros. Os expositores incluíram: Balcão de Informações Turísticas; “Zona de Visão Geral e Eventos Turísticos de Macau”; “Zona da Indústria Turística de Macau”, composta por empresas de turismo e lazer integradas e companhia aérea; “Património Mundial de Macau”, “Zona Cultural do Património Cultural Intangível”, “GOODSHOP”; “Loja de Mak Mak”; “Zona de Eventos Desportivos de Macau: Grande Prémio de Macau, Maratona Internacional de Macau, Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau”; “Zona de Comércio e Economia de Macau” para expor e vender produtos “Fabricados em Macau”, de “Marcas de Macau” e dos países de língua portuguesa; bem como exibição e degustação de um património cultural intangível de Macau – “técnicas de confecção de doces de barba de dragão”, mostrando plenamente a integração intersectorial do turismo + convenções e exposições, turismo + cultura e indústrias culturais e criativas, turismo + comércio electrónico e turismo + desporto, entre outros.

Espectáculos em palco fascinaram muitos visitantes

A promoção de rua, com a duração de quatro dias, apresentou 56 espectáculos culturais e artísticos, incluindo dos itens da Lista do Património Cultural Intangível de Macau: dança do leão, dança do dragão, danças folclóricas portuguesas e arte marcial cailifo. O programa incluiu também actuação da Tuna Macaense e das canções de patuá, apresentação de cantores de Macau com temas originais, dança de rua com “Mak Mak”, dança de rua com características, entre outros. Além dos espectáculos periódicos no palco principal, alguns espectáculos foram especialmente organizados em frente aos expositores, para interagir com os transeuntes, e mostrar o lado caloroso e hospitaleiro de Macau, criando uma atmosfera animada no local.

Divulgação por vários canais de grande número de benefícios turísticos

A Semana de Macau em Jiangsu foi promovida pela organização através de vários canais online e offline no Interior da China, entre os quais, a promoção presencial atraiu mais de 30 órgãos de comunicação social de Macau e do Interior da China para cobertura e reportagem no local. Por outro lado, 16 influenciadores digitais dedicados ao turismo, fotografia, gastronomia e moda transmitiram um total de 13 sessões em directo, produziram vídeos curtos ou artigos com fotografias sobre os destaques do evento, difundindo através de diferentes plataformas promocionais, incluindo a Yizhibo, Weibo, Trip. com, entre outras. Até ao dia 17 de Maio, as sessões de transmissão em directo e gravadas, já foram vistas por um número acumulado de mais de 72 milhões de pessoas. Por outro lado, os temas na Weibo sobre a “#Semana de Macau em Jiangsu#” já foram lidos por mais de 28 milhões de pessoas. Durante o evento, os complexos turísticos e a companhia aérea que participaram na promoção promoveram os seus produtos no local e nas suas plataformas, incluindo venda de bilhetes de avião, alojamento em hotéis, restaurantes, entre outros, preparando-se para apresentar ofertas turísticas num valor total superior a 90 milhões de renminbis. Entre as quais, se incluíram transmissões em directo da Trip. com para venda de produtos de complexos turísticos e companhia aérea relacionados. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) também providenciou informações sobre a Semana de Macau em Jiangsu através da página H5 da promoção “Semana de Macau em Jiangsu”, nas suas contas oficiais no Weibo, WeChat, Xiaohongshu e Douyin, bem como através da Ly. com, da aplicação de viagens Mafengwo, Tuniu, Trip. com, Meituan e DianPing. Por outro lado, a DST apelou aos visitantes do Interior da China para, antes de se deslocarem a Macau, tratarem das formalidades de entrada e de prevenção de pandemia, e cumprirem as orientações de higiene pessoal para a prevenção epidemiológica do Governo da RAEM durante a estadia na cidade.

“Turismo + convenções e exposições” cria sinergias

A DST, em conjunto com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), organizou no dia 13 de Maio um Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau, para apresentar aos operadores turísticos de Jiangsu as vantagens dos sectores do turismo e de convenções e exposições de Macau. Além disso, também foram organizadas bolsas de contacto e negociações. Cerca de 120 operadores turísticos e de convenções e exposições de Jiangsu e Macau participaram no seminário, o qual foi bem acolhido, tendo os operadores das duas cidades comunicado e negociado activamente.

“Promoção de Gastronomia Sabores de Macau” para atrair mais visitantes

A DST, o Hotel Jinling de Nanjing e a Associação de Cozinha de Macau realizaram em conjunto a “Promoção de Gastronomia Sabores de Macau” no Jin’s Cafe do Hotel Jinling, em Nanjing, com um buffet com 33 pratos típicos macaenses e portugueses de Macau servido no âmbito da iniciativa. Nos primeiros cinco dias, 1.810 pessoas degustaram as iguarias da promoção, a qual foi alvo de elogios. O vice-presidente da Associação de Cozinha de Macau e chefe responsável pela Promoção Gastronómica da Semana de Macau em Jiangsu, Lou Chi Seng, e o chefe principal do Hotel Jinling de Nanjing, Xu Jingguo, fizeram um intercâmbio aprofundado de culinária. Por outro lado, o chefe Lou participou numa transmissão ao vivo em conjunto com uma celebridade da internet para apresentar de forma interactiva o modo de confecção dos pratos típicos macaenses e portugueses, tendo sido ainda entrevistado pelos órgãos de comunicação social de Jiangsu, a fim de apresentar a gastronomia macaense e portuguesa de Macau a diferentes níveis, ajudando, assim, a promover no exterior a diversidade da cultura gastronómica de Macau enquanto Cidade Criativa de Gastronomia.

Cooperação entre vários serviços governamentais gera resultados mais frutíferos

A Semana de Macau em Jiangsu contou com a coordenação da DST e do IPIM, tendo tido ainda o apoio do Instituto Cultural e do Instituto do Desporto, que aproveitaram a promoção de rua para promover em conjunto os vários elementos do “turismo +” de Macau. Durante os quatro dias consecutivos da promoção, apesar de ter chovido, a iniciativa atraiu a visita de mais de 250 mil visitantes ao local.

Através de promoção exterior de grande escala, seminários de promoção de turismo e convenções e exposições, bolsas de contacto e negociações, actividades de promoção gastronómica, entre outras, a Semana de Macau em Jiangsu promoveu Macau junto dos residentes e visitantes do local e, ao mesmo tempo, divulgou Macau como uma cidade saudável, segura e apropriada para visitar, na expectativa de alargar ainda mais o leque de visitantes e atrair mais visitantes do Interior da China a visitarem e consumirem em Macau, contribuindo assim para a recuperação da economia de turismo da cidade.

(Direcção dos Serviços de Turismo)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21ERTrbs6?17