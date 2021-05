Como plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Macau pode ajudar as empresas de Jiangsu a entrar nos mercados lusófonos. A garantia foi dada pelo Vice-Governador de Jiangsu, Hui Jianlin, durante um encontro com uma delegação do Governo da RAEM, na semana passada, em Nanjing, capital da província do leste da China.

Segundo o Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lei Wai Nong, Hui Jianlin lembrou que, desde 2011, se realiza em Macau, todos os anos, a “Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa”.

De acordo com um comunicado divulgado no sábado, Lei Wai Nong prometeu que Macau vai procurar reforçar a ligação de Jiangsu e outras províncias e cidades do Delta do Rio Yangtze aos Países de Língua Portuguesa.

