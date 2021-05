Segundo a análise dos dados estatísticos da criminalidade e os trabalhos de execução da lei, em Macau, no primeiro trimestre de 2021, a Polícia instaurou um total de 2914 inquéritos criminais, o que traduz um aumento de 20.8%, face a período homólogo. A criminalidade geral registou uma subida, em comparação com o primeiro trimestre de 2020, mas inferior, em comparação com os 3.364 casos registados no primeiro trimestre de 2019. Os crimes de violência grave mantiveram-se com taxa zero ou revelam uma taxa muito reduzida, e a actual situação de segurança na sociedade de Macau continua a manter-se estável e boa.

Nos crimes dos primeiros três meses, do corrente ano, houve uma constante descida de casos de criminalidade violenta, nomeadamente de “roubo”, de “rapto”, de “homicídio” e de “ofensas corporais graves”. Quanto aos casos de “crimes contra as pessoas”, registou-se uma subida de 46,7%, em comparação com o mesmo período de 2020. De entre estes, registou-se uma subida de 27% no crime de “ofensa simples à integridade física”, cujas razões que contribuíram para a sua ocorrência relacionam-se com disputas do dia-a-dia, conflitos familiares, estados de embriaguez, tendo a sua maioria ocorrido em lugares públicos. Relativamente ao crime de “sequestro”, foi registada uma redução de 65,4% comparativamente com o mesmo período de 2020.

Quanto ao crime de “burla”, representa uma subida de 23,2% em comparação com o período homólogo de 2020, registaram-se uma subida de 23 casos relacionados ao crime de “extorsão”. No crime de “usura” significa uma descida de 56,5%, comparada com o período homólogo de 2020.

Os primeiros três meses, do corrente ano, registaram 18 casos de “fogo posto”, cinco casos de “abuso sexual de crianças”, bem como, uma subida superior de 50% dos casos de “falsificação de documento”, em comparação com o período homólogo do ano passado. Houve um aumento significativo de casos de “casamento falso”. O número de casos de tráfico de drogas registou 19 casos, no primeiro trimestre do corrente ano, igual ao mesmo período do ano passado. Registou-se uma descida superior de 50% em imigrantes ilegais, em comparação com o mesmo período do ano transacto.

Os crimes relacionados com internet aumentaram, no primeiro trimestre deste ano, tendo havido, um aumento significativo do crime de burla de “Sha zhu pan”, e os casos de “nude chat” registaram um aumento de 19 casos em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos crimes informáticos, registou-se uma subida de 208 casos de consumo online por cartão de crédito. As razões da subida significativa do crime informático poderão estar relacionadas com a evolução do modo de vida e do modelo de compras usado pela população desde o surgimento do surto epidémico, mas sem consciencialização da necessidade de reforçar as medidas de segurança.

No primeiro trimestre, o “Sistema de Videovigilância em Espaços Públicos de Macau”, vulgarmente conhecido por “Olhos no céu”, auxiliou na investigação de mais de 800 casos, incluindo casos de criminalidade violenta, tais como “ofensas graves à integridade física”, “roubo” e “fogo posto”. Para garantir a segurança da vida e dos bens dos cidadãos e turistas, durante os feriados do ano novo lunar, a polícia realizou a “Operação Preventiva do Inverno 2021” nos primeiros dois meses do corrente ano, no âmbito da qual foram realizadas mais de 750 operações e mobilizadas mais de 7100 forças policiais, e durante a investigação, mais de 270 pessoas foram entregues aos órgãos judiciais pela prática de crimes.

Com a recuperação gradual da economia local e o aumento do número de turistas, a tendência de desenvolvimento de vários crimes alterou-se, deste modo, as autoridades de segurança irão manter um alto nível de vigilância e continuarão a articular em pleno com os serviços competentes do Governo da RAEM nos trabalhos de prevenção epidémica. Por outro lado, continuarão a manter uma alta eficiência na troca de informações com os serviços policiais das regiões vizinhas, a analisar as mudanças de vários tipos de crimes, bem como, a ajustar atempadamente as estratégias de resposta, com vista a manter a ordem da sociedade de Macau e a proteger os bens patrimoniais e a segurança da população.

