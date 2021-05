Agentes de Macau chegaram a acordo para fornecer produtos vindos dos Países de Língua Portuguesa a empresas da cidade de Nanjing, no leste da China, avançou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Num comunicado, o IPIM sublinha que os acordos foram assinados durante sessões de bolsas de contactos que juntaram mais de 90 empresários de Macau e de Nanjing, incluindo 15 agentes de produtos lusófonos em Macau, como por exemplo café e vinho.

Ma Rongping, Director-Geral da Nanjing Xinbiao Agricultural By-product Ltd, disse que chegou a acordos de intenção de cooperação com pelo menos três empresas de Macau, para responder ao crescente interesse dos habitantes de Nanjing por café e vinho.

Por outro lado, a empresa Francine Chicard (Macau) Fragrance & Flavor Co. Ltd acertou acordos preliminares de cooperação para fornecer produtos dos Países de Língua Portuguesa a duas empresas do Interior da China, disse um representante do grupo de Macau, Eddie Chan Kuok Sang.

As sessões de bolsas de contactos, co-organizadas pelo IPIM, os Serviços do Comércio de Nanjing e a Câmara do Comércio de Nanjing, decorreram no primeiro dia da “Semana de Macau” na província de Jiangsu, que terminou na segunda-feira.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresas-de-macau-completam-acordos-preliminares-para-comercializar-produtos-lusofonos-em-nanjing/