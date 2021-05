Afim de contribuir para o reforço do papel de Macau como base de partilha intercultural e de plataforma de cooperação sino-lusófona, e com o objectivo de partilhar junto das instituições de Ensino Superior de Língua Portuguesa as experiências do Instituto Politécnico de Macau (IPM) em matéria de processos de melhoria de qualidade institucional, o presidente do IPM, professor IM Sio Kei, Marcus, participou num Painel Internacional sobre “Modelos e Experiência de Avaliação Institucional no Ensino Superior”.

A sessão online teve lugar no dia 7 de Maio, integrada num ciclo de debates intitulado “Ensino Superior em Questão no Espaço de Língua Portuguesa”, que decorreu durante a “Semana da Língua Portuguesa”, organizada pela Associação FORGES (Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa) no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa. A sessão contou com a presença de João Guerreiro, Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de Portugal (A3ES), Ana Nhampule, Vice-Reitora da Universidade Joaquim Chissano de Moçambique, Sandra Sousa, Professora da Universidade de S. Paulo no Brasil e foi moderada por Joaquim Mourato, do Instituto Politécnico de Portalegre.

Na sua intervenção o Presidente do IPM descreveu a evolução do Ensino Superior em Macau e o seu grande desenvolvimento nos anos mais recentes. Explicou o papel de Macau como um Centro Mundial de Turismo e Lazer, uma Plataforma de comércio e serviços entre a China e os Países de Língua Portuguesa e uma Base para intercâmbio cultural e cooperação. A partir desse contexto o professor IM Sio Kei descreveu a aposta estratégica do IPM no desenvolvimento do Sistema de Garantia de Qualidade institucional, em colaboração com agências de avaliação reputadas, como a HEEC do Ministério da Educação do governo central da China, A3ES de Portugal, QAA de IET do Reino Unido, AQA da Nova Zelândia e ainda a HKCAAVQ de Hong Kong e HEEACT de Taiwan.

O IPM acumula 18 anos de experiência no desenvolvimento autónoma de sistemas e processos de qualidade com padrões internacionais. Desta forma o IPM tem garantido elevados padrões nos seus contributos para a formação de talentos qualificados bilíngues, para a promoção do ensino da língua portuguesa na Grande Baía e outras regiões da China, assim como o desenvolvimento da investigação científica nas áreas da Inteligência Artificial e da Tradução Automática, através da criação do Laboratório de Tradução Automática Chinês-Português-Inglês, desempenhando um papel relevante na construção e desenvolvimento de Macau como plataforma de cooperação entre a China e os países lusófonos.

(Instituto Politécnico de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

