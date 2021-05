O Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), situado na capital portuguesa, Lisboa, organiza a 28 de Maio um ciclo de palestras sobre a designação de Cidade Criativa de Gastronomia atribuída a Macau pela UNESCO.

Após uma apresentação a cargo da nova Presidente do CCCM, Carmen Amado Mendes, o programa prossegue com Carlos Piteira, Investigador do Instituto do Oriente da Universidade de Lisboa, a falar sobre a identidade macaense.

Álvaro Rosa, Professor Associado do Instituto Universitário de Lisboa, fala depois sobre a cozinha macaense, antes de Marisa Gaspar, Investigadora Visitante no Instituto de Estudos Europeus de Macau, debater o património e turismo gastronómicos em Macau.

De seguida, Jorge Tavares da Silva, um especialista português em ciências políticas e relações internacionais, discute como a gastronomia em Macau reflecte o contacto entre as culturas chinesas e ocidental.

Antes de um breve debate, Joaquim Ng Pereira, Membro do Conselho de Administração da Fundação Casa de Macau, vai narrar uma receita em português e em patuá, um dialecto de Macau com origem na língua portuguesa antiga.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/centro-cientifico-e-cultural-de-macau-discute-gastronomia/