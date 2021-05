De acordo com as estatísticas publicadas hoje pela AMCM, as taxas de juro compostas da Pataca e do Dólar de Hong Kong decresceram no primeiro trimestre de 2021.

No final de Março 2021, as taxas de juro compostas da Pataca e do Dólar de Hong Kong descreram de 0,66% e 1,07%, registadas no final de Dezembro 2020 para 0,56% e 0,93%, respectivamente. As correspondentes descidas cifraram-se em 9 pontos de base e 14 pontos de base, reflectindo uma queda geral do custo do capital para os bancos de Macau.

As taxas de juros compostas de Macau são as taxas de juros médias ponderadas de todos os passivos remunerados e de depósitos à ordem sem juros, inscritos nas contas bancárias locais. Estes indicadores estatísticos permitem ao sector financeiro dispor de informações relativas à evolução do custo do capital local.

(Autoridade Monetária de Macau)

