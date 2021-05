A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC) vai organizar amanhã uma sessão de divulgação do relatório “Orientações para PMEs Europeias Interessadas em Cooperação para a Investigação e Inovação na China”. O evento é em cooperação com a Sociedade Portuguesa de Inovação.

O relatório foi elaborado pela European Network of Research and Innovation Centres and Hubs, China, em conjunto com a Universidade de Nottingham, com sede no Reino Unido, mas que possui um campus na China.

A CCILC escreveu nas redes sociais que a sessão de apresentação, de inscrição gratuita e a ter lugar em formato de videoconferência, vai abordar as oportunidades disponíveis na China para as pequenas e médias empresas (PMEs) europeias.

O relatório reúne informação sobre o apoio potencialmente disponível para PMEs europeias na China, nomeadamente no acesso a escritórios ou instalações industriais, financiamento e serviços comerciais.

O documento sublinha a existência na China de incubadoras, aceleradoras e parques industriais que oferecem descontos nas rendas e até financiamento para atrair novas empresas e peritos estrangeiros.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/sessao-online-em-portugal-promove-relatorio-sobre-oportunidades-para-pmes-na-china/