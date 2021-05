Song Pek Kei, Deputada à Assembleia Legislativa de Macau, defendeu a criação de uma instituição “global e unificada” para fornecer seguros de crédito às exportações, para promover as trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Numa interpelação escrita citada pelo Hoje Macau, a deputada defendeu que este tipo de instituição, ao contrário dos sistemas já existentes, poderia dar mais protecção às empresas exportadoras, sobretudo às pequenas e médias empresas de Macau que se dedicam ao comércio com os mercados lusófonos.

Segundo o jornal local de língua portuguesa, Song Pek Kei apelou ainda ao Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau para disponibilizar, no Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa, mais informação sobre as leis, regulamentos e normas que se aplicam às diferentes indústrias nos mercados lusófonos.

A deputada disse acreditar que as trocas comerciais entre a China e os mercados lusófonos vão crescer anda mais após a pandemia da COVID-19.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

