Com a situação epidemiológica a manter-se estável no Interior da China, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem vindo a desenvolver sucessivamente uma série de actividades promocionais presenciais de turismo, incluindo as Semanas de Macau, cuja próxima, será a promoção de rua Semana de Macau em Xangai, que decorrerá entre 3 e 7 de Junho. Na sequência das edições anteriores, realizadas em Pequim no ano passado, e em Hangzhou e Nanjing, Jiangsu este ano, a Semana de Macau irá desta vez a Xangai.

A iniciativa em Xangai inclui uma promoção de rua de grande escala, actividades de promoção gastronómica, um seminário de promoção de turismo e de convenções e exposições, bolsas de contacto, entre outras, que irão promover os ricos elementos de “turismo +” de Macau. Em simultâneo, será também promovida a imagem de Macau como cidade saudável, segura e apropriada para visitar, na expectativa de atrair mais visitantes do Interior da China para visitar e consumir em Macau, impulsionando a recuperação da economia de turismo de Macau.

Cerimónia de inauguração da Semana de Macau em Xangai a 3 de Junho

A Semana de Macau em Xangai, que contará com a participação de vários serviços públicos, diversas empresas, organizações e associações comerciais, será realizada entre os dias 3 e 7 de Junho na rua pedonal de Yuanmingyuan, em Waitanyuan, no distrito de Huangpu, em Xangai. Durante cinco dias consecutivos, a promoção apresentará o encanto do “turismo +” de Macau, divulgando a imagem de Macau como um destino saudável, seguro e apropriado para visitar. A cerimónia de abertura da Semana de Macau em Xangai decorrerá no dia 3 de Junho.

Sentir o encanto do “turismo +” de Macau

Os vários expositores na promoção de rua mostrarão os ricos elementos característicos de Macau em termos de turismo, comércio, cultura, desporto e entretenimento, entre outros, incluindo: “Zona de Visão Geral e Eventos Turísticos de Macau”; “Zona do Património Mundial de Macau e do Património Cultural Intangível”, “GOODSHOP”; “Loja de Mak Mak”; “Zona de Eventos Desportivos de Macau”; “Zona de Comércio e Economia de Macau”; bem como a “Zona da Indústria Turística de Macau”, composta por empresas de turismo e lazer integradas e companhia aérea. No local haverá também Balcão de Informações Turísticas para fornecer informações turísticas sobre Macau.

Durante a promoção de rua, o palco principal apresentará, periodicamente, espectáculos coloridos aos visitantes, que incluem itens incluídos na Lista do Património Cultural Intangível de Macau: dança do dragão, dança do leão, danças folclóricas portuguesas, arte marcial Wing Chun e canções originais cantadas por cantores de Macau. A mascote do turismo de Macau “Mak Mak” também irá interagir com os dançarinos para apresentar dança dinâmica de rua. Na Zona de Comércio e Economia de Macau, haverá ainda músicas em patuá tocadas pela Tuna Macaense.

Ofertas turísticas apelativas

Foram preparadas para a promoção diversas ofertas turísticas no valor total de mais de 110 milhões de renminbis, que incluem bilhetes de avião, alojamento em hotéis, restauração e produtos turísticos, para promoção e venda no local, e em plataformas relacionadas. Ao mesmo tempo, os organizadores promoverão amplamente a Semana de Macau em Xangai, através de vários canais online e offline no Interior da China, incluindo por meio da capacidade de divulgação de vários líderes de opinião de viagens.

Provar os sabores criativos de Macau

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em conjunto com o Hotel Bellagio by MGM Shanghai, e o MGM Macau organizarão entre 4 e 17 de Junho uma série de actividades promocionais da gastronomia de Macau, para mostrar a essência de Macau enquanto Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia.

Operadores turísticos de Xangai e Macau exploram em conjunto “turismo + convenções e exposições”

Aproveitando a oportunidade da realização da Semana de Macau em Xangai, a DST e o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) irão realizar, no próximo dia 4 de Junho, um Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau, para apresentar as vantagens dos sectores de turismo e de convenções e exposições de Macau aos operadores turísticos de Xangai, proporcionando oportunidades de intercâmbio e de negócios entre os dois lados. A DST e o IPIM organizaram já, sucessivamente, sessões de promoção nas “Semanas de Macau” em Pequim, Hangzhou e Jiangsu, bem como em várias cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, com vista a promover, de forma contínua, o turismo + convenções e exposições de Macau.

Durante o período de realização das actividades da Semana de Macau em Xangai, as entidades envolvidas seguirão rigorosamente as orientações para a prevenção e controlo da pandemia emitidas pelas autoridades de saúde do local, tomando medidas adequadas para a realização das iniciativas, de modo a efectuar devidamente os trabalhos de prevenção. Os participantes nas actividades estão obrigados a colaborar no cumprimento das medidas de prevenção da pandemia.

Mais informações sobre a Semana de Macau em Xangai serão progressivamente divulgadas na conta da DST no WeChat (MGTOWeixin), no Weibo, no Xiaohongshu e no Douyin para consulta dos interessados. Por outro lado, a DST apela aos visitantes do Interior da China para, antes de se deslocarem a Macau, tratarem das formalidades de entrada e de prevenção de pandemia, e cumprirem as orientações de higiene pessoal para a prevenção epidemiológica do Governo da RAEM durante a estadia na cidade.

