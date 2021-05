No primeiro trimestre de 2021 realizaram-se 68 reuniões, conferências e exposições, das quais 61 eram reuniões e conferências (-56, em termos anuais) e 7 exposições (+4). O número de participantes e visitantes do trimestre em análise (138.000) aumentou 71,7%, em termos anuais, devido ao acréscimo do número de exposições, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Durante o trimestre de referência, o número de participantes nas reuniões e conferências foi de 6.523, menos 61,5%, em termos anuais. Salienta-se que se efectuaram 36 reuniões e conferências com duração igual ou superior a 4 horas (-47, em termos anuais), nas quais estiveram 4.529 participantes (-67,0%). A duração média das reuniões e conferências foi de 1,0 dias, menos 0,4 dias, em termos anuais e a área utilizada total correspondeu a 34.000 m², menos 57,5%. As 7 exposições foram todas organizadas por entidades não governamentais e tiveram 132.000 visitantes (+109,2%, em termos anuais). A duração média das exposições foi de 2,9 dias, menos 0,1 dias, em termos anuais e a área utilizada total situou-se em 13.000 m², tendo aumentado 73,7%.

De acordo com as informações fornecidas pelas entidades organizadoras das 7 exposições realizadas, as receitas e despesas cifraram-se em 6,22 milhões e 4,77 milhões de Patacas no primeiro trimestre de 2021, respectivamente. Destaca-se que 85,7% das receitas eram provenientes do “aluguer das cabinas das exposições” e que as despesas foram efectuadas em “serviços de produção, instalação e decoração” (34,8% do total) e “publicidade, promoção e relações públicas” (31,8% do total). Depois de subtraídas as despesas e os subsídios concedidos pelo Governo e pelas instituições (0,89 milhões de Patacas), das receitas das exposições, obteve-se o valor positivo de 0,57 milhões de Patacas, tendo diminuído 47,7%, face ao do primeiro trimestre de 2020 (1,08 milhões de Patacas).

Nas exposições realizadas no primeiro trimestre de 2021 participaram 420 expositores e 5.608 visitantes profissionais, dos quais 94,5% e 95,6% eram provenientes de Macau, respectivamente. As informações recolhidas junto de 323 expositores entrevistados indicavam que 89,0% das receitas provinham de “vendas de bens” e que 67,8% das despesas foram efectuadas principalmente em “rendas das cabinas”.

Quanto aos comentários dos expositores entrevistados no primeiro trimestre de 2021, os que utilizaram os serviços prestados pelas empresas locais estavam satisfeitos com a “organização” (92,6%) e a “qualidade de serviços” (92,6%) destas empresas, tendo estas proporções subido 6,3 e 5,5 pontos percentuais, respectivamente, face às proporções do quarto trimestre de 2020. Contudo, registaram-se diminuições nos restantes comentários, isto é, as proporções dos expositores entrevistados satisfeitos com: a “hospitalidade” (73,7%) das entidades organizadoras das exposições; o “profissionalismo” (80,3%) e a “eficiência e atitude” (80,6%) dos trabalhadores nas instalações das exposições diminuíram: 6,8; 5,6 e 5,2 pontos percentuais, respectivamente, em termos trimestrais.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21EZFX3aT?20