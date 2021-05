A “59.ª Bienal de Veneza – Exposição Internacional de Arte” será realizada em Abril de 2022 em Veneza, Itália. O Museu de Arte de Macau (MAM), sob a tutela do Instituto Cultural, apela à apresentação de propostas para o Pavilhão de Macau-China na Bienal a partir de hoje até 13 de Agosto, sendo convidadas todas as equipas interessadas a entregar propostas.

Cecilia Alemani é a curadora-chefe da “59.ª Bienal de Veneza – Exposição Internacional de Arte”. O presente convite para apresentação de propostas a exibir no Pavilhão de Macau-China destina-se apenas a equipas, compostas, no mínimo, por dois membros: para além do artista – ou colectivo de artistas – que deverá ser titular de Bilhete de Identidade de Residente Permanente de Macau, a equipa deverá integrar um curador, que não tem obrigatoriamente de ser residente de Macau. Todos os membros da equipa concorrente deverão ter mais de 18 anos e pelo menos um dos membros deve ter já participado em exposições de arte contemporânea, ou ter formação na área artística. O júri será composto por especialistas em arte e assuntos relacionados, e por representantes do Instituto Cultural; os resultados da selecção das equipas serão anunciados em Setembro deste ano.

A “Bienal de Veneza – Exposição Internacional de Arte” foi fundada em 1895 é a bienal mais antiga e uma das três maiores exposições de arte do mundo, sendo também a maior plataforma internacional de intercâmbio de arte contemporânea. Em 2019, a Bienal atraiu mais de 590.000 visitantes e apreciadores de arte de todo o mundo. Esta é a sétima vez que o Museu de Arte de Macau participa sob a designação “Macau-China” neste evento artístico, desde 2007. Um total de 17 artistas participou na exposição em representação de Macau, China, promovendo assim a arte contemporânea de Macau no palco internacional e dando ao público de todo o mundo a oportunidade de compreender a actual situação da arte em Macau.

O regulamento e os formulários de candidatura à apresentação de propostas podem ser consultados ou descarregados no sítio do MAM (www.MAM.gov.mo). Para obter mais informações sobre a “59.ª Bienal de Veneza – Exposição Internacional de Arte”, visite www.labiennale.org. O Instituto Cultural continuará a acompanhar de perto a evolução da epidemia, e implementará medidas apropriadas para as actividades culturais. Para esclarecimentos, é favor enviar um e-mail para MAM@icm.gov.mo ou contactar o MAM, através do telefone n.º 8791 9833 ou 8791 9794 durante o horário de expediente.

(Instituto Cultural)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21EZ7JTcm?22