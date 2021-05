Realizou-se recentemente no Instituto Politécnico de Macau (IPM), o Seminário de Encerramento dos Estágios da Licenciatura em Português, com o título Língua Portuguesa e o Ensino em Macau: Diálogos entre o Ensino Secundário e o Ensino Superior.

Este Seminário teve como objectivo a criação de um espaço de diálogo entre o Ensino Secundário e o Ensino Superior, nomeadamente no que diz respeito ao ensino do Português. Na ocasião, juntaram-se os diferentes actores envolvidos no ensino do Português na RAEM, nomeadamente das escolas secundárias de Macau que acolheram os alunos estagiários da Licenciatura em Português.

A Licenciatura em Português da Escola Superior de Línguas e Tradução (ESLT) compreende duas áreas de especialização: por um lado, os alunos podem escolher a via Língua e Cultura; por outro, podem escolher a via Ensino. Ora, os alunos que escolham a via Ensino têm de realizar um estágio de prática pedagógica supervisionada numa escola macaense. Findo o estágio, os alunos estagiários obtêm as qualificações necessárias para a docência da Língua Portuguesa em escolas do ensino secundário, na RAEM. Tendo sido levado a cabo uma reflexão sobre o exercício prático dos estágios, assim como sobre o ensino da língua portuguesa no Ensino Secundário e no Ensino Superior, o evento estreitou relações entre o Ensino Secundário e o Ensino Superior e estabeleceu espaços de diálogo sobre o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa e a prática pedagógica supervisionada, em Macau.

Estiveram presentes no Seminário o Chefe do Departamento do Ensino Superior da DSEDJ, Dr. Roberto Carlos Xavier, o Director do Centro de Difusão de Línguas da DSEDJ, Dr. WONG CHANG CHI, a Professora Emérita da Universidade do Porto, Dra. Isabel Pires de Lima (cuja participação se fez por videoconferência), assim como os Directores, Sub-Directores e Professores das escolas que acolhem os estagiários da Licenciatura em Português: Escola Pui Ching, Escola Zheng Guanying, Escola Secundária Luís Gonzaga Gomes, Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, Escola de Talentos (Hou Kong) e Escola Xinhua. O Seminário encerrou com uma comunicação do Dr. Shee Va, escritor de Macau e também membro do Conselho Consultivo da Licenciatura em Português.

