A Universidade de Macau (UM) tem uma longa tradição na oferta de cursos com o objetivo de fomentar o talento bilingue. Um destes cursos é o Curso de Verão de Língua Portuguesa, que, em 2021, se realiza entre 5 e 23 de julho e se destina a estudantes, professores, tradutores e a todos os interessados ​​pela língua portuguesa. O prazo para inscrição termina em 24 de junho.

Organizado pelo Departamento de Português da Faculdade de Letras da UM, o 35.º Curso de Verão de Língua Portuguesa tem como objetivo desenvolver as competências em língua e as competências gerais dos participantes, através dos cursos de língua e temáticos.

Os cursos de língua estão organizados em cinco níveis diferentes (A1, A2, B1, B2, C). Cada curso tem 45 horas e ainda um complemento de 15 horas de estudo autónomo orientado pelos professores. Além do desenvolvimento das atividades linguísticas de compreensão, produção, interação e mediação orais e escritas, os cursos de língua incluem sessões dedicadas a questões da gramática, do vocabulário e a outras características específicas de cada nível.

Os cursos temáticos, com uma carga horária de 75 horas, distribuem-se pelas seguintes áreas: literatura, linguística, cinema, história de Macau, de Portugal e das relações entre a China e o Oriente e Portugal, gastronomia, música, dança, aspetos do Portugal atual, arte contemporânea, Portugal e a Europa, educação e tradução. Como os horários não se sobrepõem, os estudantes podem frequentar todos os cursos temáticos que lhes interessam. Os participantes podem ainda ficar a conhecer Macau e as comunidades portuguesa e macaense em Macau e em Portugal bem como instituições e lugares em Portugal. As oficinas de Gastronomia (de vários países de língua oficial portuguesa), de Música e de Dança foram gravadas ao vivo, em Macau. Estas oficinas são complementadas por tarefas para prática da língua.

A oferta formativa do Curso de Verão permite que os estudantes beneficiem de equivalências a cursos nas suas universidades. No fim do curso, os participantes recebem um certificado de participação. Os interessados em receber o certificado de aproveitamento têm de ser avaliados em língua e nos cursos temáticos frequentados. Este certificado apresenta o perfil linguístico do participante.

As aulas irão decorrer todos os dias úteis, entre as 9h e as 18h00, a distância, através da plataforma MOODLE e do serviço ZOOM. Os estudantes recebem um manual digital e outros materiais complementares.

Para fazer a inscrição e saber mais sobre o programa, entre https://fah.um.edu.mo/dportsummercourse2021/

(Universidade de Macau)

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21Eacaf3G?17