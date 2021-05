Dois doutorandos do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Yu Ziyue e He Lihua, venceram o Prémio de Melhor Dissertação de Estudantes na Conferência Internacional de 2021 sobre a Internet das Coisas, Megadados e Segurança (IoTBDS2021).

A dissertação “Estudo Profundo: Estudo sobre a COVID-19 com base na análise do sangue” apresenta quatro modelos híbridos de aprendizagem profunda, aplicados a dados recolhidos no Hospital Israelita Albert Einstein, no Brasil, visando a previsão da COVID-19 através dos dados de análises sanguíneas.

Os resultados da investigação fornecem um suporte eficaz à previsão correcta e eficiente da COVID-19, com base na inteligência artificial e na aprendizagem profunda, sublinha o IPM num comunicado. Espera-se que esses resultados possam ser amplamente utilizados nos trabalhos de prevenção e combate à pandemia, acrescenta a instituição.

A IoTBDS2021 decorreu entre 23 e 25 de Abril, reunindo peritos de todo o mundo para discutir temas ligados aos mais recentes desenvolvimentos no campo da Internet das Coisas e do tratamento de megadados.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/doutorandos-do-politecnico-de-macau-vencem-premio-com-investigacao-sobre-covid-19/