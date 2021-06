O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2021 (2021MIECF) irá ser realizado entre os dias 5 e 7 de Agosto de 2021. Este ano, sob o tema “Rumo a uma nova era de ecologia e baixa emissão carbónica” e em articulação com o 14.º Plano Quinquenal do País e as novas tendências de desenvolvimento no sector, o evento irá criar a “Zona de Exposição de Mobilidade Ecológica” e introduzir mais elementos online, a fim de proporcionar condições benéficas para a exploração de oportunidades de negócio mais ecológicas pelas empresas.

Sob a organização do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), o 2021MIECF é co-organizado pelos governos das províncias e regiões que integram o Pan-Delta do Rio das Pérolas, com a colaboração, enquanto organizações especiais de apoio, da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma da China, do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, do Ministério da Indústria e Tecnologias da Informação da China e do Ministério da Ecologia e Ambiente da China. Este evento é ainda coordenado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). Realizado, em três dias consecutivos, no The Venetian Macao, o MIECF tem como objectivo principal a promoção da cooperação e do intercâmbio, à escala mundial, entre organismos governamentais, indústrias, universidades, centros de investigação, consumidores e serviços financeiros, no âmbito da protecção ambiental.

Optimização do modelo integrado de acção online e offline

Com a certificação e o reconhecimento da Associação Global da Indústria de Exposições (UFI), obtidos em 2011, o MIECF tem envidado esforços na promoção dos princípios sob um desenvolvimento ecológico. Para este ano, devido à nova tendência de desenvolvimento motivada pela pandemia, serão introduzidos mais elementos online, com o intuito de enriquecer o evento, designadamente, a adição de salas de exposição digitais, bolsas de contactos em nuvem e transmissões em directo de eventos, entre outras actividades, a fim de criar uma plataforma de cooperação e intercâmbio para o sector da protecção ambiental do Interior da China, sobretudo das regiões de Pan-Delta do Rio das Pérolas e da Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau, e os seus homólogos no estrangeiro.

Relativamente a acções offline, o “Fórum Verde”, a “Mostra Verde”, o “Dia da Cooperação Empresarial Verde”, os serviços de bolsas de contactos, actividades de intercâmbio e o “Dia Verde do Público” são uma série de actividades especializadas, que vão constar na agenda do evento. Mais concretamente, a “Mostra Verde” irá manter a “Zona de Inovação Verde” e contar com a nova “Zona de Exposição de Mobilidade Ecológica” onde serão apresentados veículos movidos a novas energias, equipamentos complementares e tecnologias relevantes, aspectos estreitamente relacionados com o 14.º Plano Quinquenal do País e que contribuem para atingir o pico de emissões de CO² e alcançar a neutralidade de carbono. Além disso, serão organizadas para o público exposições dedicadas à apresentação de tecnologias ecológicas inovadoras e respectivas sessões de intercâmbio, de modo a promover uma maior aplicação e comunicação de tecnologias inovadoras na área da protecção ambiental. Ao longo dos três dias do evento, a Organização irá colocar ao dispor sessões de intercâmbio especializadas, tanto a nível online, através da Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online ( http://bm.ipim.gov.mo ), como a nível offline, no seu recinto, a fim de criar condições optimizadas para as empresas participantes realizarem a sua correspondência e troca de conhecimentos. Nesse sentido, incentivamos a participação activa dos sectores relevantes.

Para mais informações sobre o 2021MIECF, consulte a página electrónica, http://www.macaomiecf.com/2021/ , ou contacte a entidade gestorade projectosdo 2021MIECF,via e-mail: info@macaomiecf.com, ou linha telefónica: (853) 8798 9675.

(Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental)

