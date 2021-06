O porto português de Sines oferece grandes oportunidades a empresas chinesas interessadas em lançar operações na Europa e explorar os mercados europeus, defendeu José Luís Cacho, Presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve SA.

Segundo o China Daily, o responsável lembrou que Sines, no sul de Portugal, já tem laços fortes com os portos chineses de Xangai, Ningbo e Yantian, mas disse que a cooperação com parceiros chineses vai ser reforçada.

As relações do porto de Sines com a China demonstraram “grande resiliência” durante a pandemia da COVID-19, com o volume de carga a crescer de ano para ano, sublinhou José Luís Cacho, citado pelo jornal estatal chinês.

O responsável falava na terça-feira, durante o seminário “O Futuro da Cooperação Sino-Portuguesa e Sino-Europeia”, promovido pela Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra (UC).

No mesmo seminário, o Reitor da UC, Amílcar Falcão, disse que a cooperação com uma região como Macau, onde se fala português, é importante para a relação da universidade com a China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/porto-portugues-quer-ajudar-empresas-chinesas-a-entrar-na-europa/