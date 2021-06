A Dugongo Cimentos, nova unidade fabril situada no distrito de Matutuíne, na província moçambicana de Maputo, foi inaugurada na semana passada, avançou a Xinhua.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse durante a cerimónia de inauguração que a fábrica vai produzir 5 mil toneladas de clínquer por dia e 2 milhões de toneladas de cimento por ano.

A unidade, um investimento de US$330 milhões, vai aumentar o fornecimento de cimento a nível nacional, ajudando a conter a inflação e a reduzir os custos da construção civil, disse o governante.

A fábrica de capitais moçambicanos e do grupo estatal chinês China National Materials Group vai permitir a Moçambique reduzir em 360 mil toneladas as importações anuais de clínquer, o equivalente a US$54 milhões, de acordo com a Xinhua.

A unidade vai empregar cerca de 600 trabalhadores, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/fabrica-sino-mocambicana-de-cimento-inaugurada-em-maputo/