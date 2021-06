Macau exportou mercadoria no valor de 322.300 patacas (cerca de US$40.400) para os Países de Língua Portuguesa nos primeiros quatro meses de 2021, mais 135,2 por cento do que em igual período do ano passado.

Segundo dados oficiais divulgados, na segunda-feira, pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau, praticamente toda a mercadoria exportada correspondia a produtos ‘Made in Macau’, com a excepção de reexportações no valor de 4.000 patacas.

A esmagadora maioria (227 mil patacas) das exportações corresponderam a uma remessa de 1,1 toneladas de vestuário e acessórios enviada para o Brasil.

Por outro lado, o Brasil foi o principal fornecedor lusófono de Macau, enviando para o território mercadorias no valor total de 139,7 milhões de patacas no período entre Janeiro e Abril.

Nos quatro primeiros meses de 2021, Macau importou mercadorias no valor de 221,1 milhões de patacas dos Países de Língua Portuguesa. Os Países de Língua Portuguesa representaram 0,46 por cento de todo o comércio externo de mercadorias de Macau durante o período em causa.

