“Conhecer mais sobre a Grande Baía – Seminário sobre Políticas Fiscais e de Quadros Qualificados em Shenzhen e Hengqin”, organizado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (doravante designado por IPIM) em conjunto com a Association of Small and Medium Enterprises in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area e a Associação de Contabilistas Chineses de Macau, realizou-se com sucesso, a 29 de Maio, simultaneamente em formato online e offline. O seminário contou com a participação de mais de 160 empresas provenientes de Macau, Hong Kong e do Interior da China.

Uma dos palestrantes do Seminário, Li Jin, Directora Executiva da Sociedade de Consultoria de Tecnologia Huameng (Shenzhen) Ltda., abordou sobre o tema de fiscalidade no Interior da China, focando-se nos benefícios fiscais implementados em Shenzhen e Hengqin com análise de casos. Enquanto a outra palestrante, Chen Yaya, Directora de Desenvolvimento de Negócios da Da Heng Qin (Macao) Development Corporation Limited, apresentou o ambiente de inovação e empreendedorismo em Hengqin e as políticas especiais destinadas a Macau, esclarecendo sobre a instalação de empresas de Macau em Hengqin, bem como o desenvolvimento dos talentos de Macau e a inovação e empreendedorismo dos jovens de Macau em Henqin, para além da entrada e saída dos veículos com matrícula única de Macau, permitida em Hengqin.

Além disso, o Vogal Executivo do IPIM, Dr. Vincent U, e o Chefe da Divisão da Promoção de Investimento do IPIM, Dr. Ray Chao apresentaram, respectivamente, o ambiente de negócios de Macau, as políticas preferenciais na economia e comércio, a situação de desenvolvimento de diversos sectores industriais, o Serviço “One-Stop” para Investidores do IPIM, entre outros.

Alguns participantes consideraram que as informações do seminário são práticas e que tiveram a oportunidade de conhecer melhor as perspectivas de desenvolvimento, o ambiente de negócios e os recursos de apoio em Shenzhen e Hengqin através da apresentação pelos palestrantes sobre os benefícios fiscais numa perspectiva prática e de negócio. Neste evento, houve também uma sessão de bolsa de contactos e de intercâmbio. Os participantes também aproveitaram a oportunidade para conversas aprofundadas com os palestrantes.

No futuro, o IPIM vai-se empenhar na organização de diversos tipos de seminários e actividades referentes ao desenvolvimento do mercado, com destaque para o desenvolvimento da Grande Baía, as estratégias de marketing e os encontros temáticos para estabelecimento de parcerias nas oportunidades de negócios, com vista a apoiar as empresas no âmbito da inovação, transformação, aproveitamento das oportunidades de negócios e expansão do mercado.

