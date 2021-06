O Museu do Grande Prémio de Macau abriu oficialmente no dia 1 de Junho, numa cerimónia de inauguração presidida pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, acompanhado pelo Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, o Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, e a Directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, presidiram à cerimónia de vivificação de leões e tiraram fotografia de grupo com os convidados, em frente ao Museu do Grande Prémio de Macau (Museu do GPM). Em seguida, o Chefe do Executivo, na companhia do Secretário para a Economia e Finanças, presidiu à cerimónia de inauguração do museu.

Num discurso durante a cerimónia de inauguração, a Directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, referiu que, a fim de permitir que os cidadãos e visitantes conheçam a cultura do Grande Prémio de Macau de uma forma mais inovadora, reforçando a experiência de “educação e diversão” da visita, a DST deu início em 2017 às obras de ampliação do Museu do GPM. Em Março deste ano, foram concluídas as obras de expansão e deu-se início ao funcionamento experimental do museu. Durante este período de abertura experimental, foram ouvidas as opiniões das diversas organizações e dos residentes, com vista a proceder-se a um ajustamento e optimização. Hoje, o Museu do GPM apresenta-se oficialmente ao público com uma nova fisionomia, integrando elementos de história, desporto, ciência, tecnologia, criatividade cultural, ambiente inclusivo para indivíduos com deficiências, entre outros, esperando-se que possa desempenhar plenamente funções de entretenimento, lazer, transmissão de conhecimentos e aprendizagem. No futuro, o museu irá organizar, de forma contínua, workshops interactivos para pais e filhos, reforçando o efeito de ligação do “turismo + desporto”.

Durante a cerimónia, a DST apresentou um vídeo especial sobre a realização do projecto de ampliação do Museu do GPM e um vídeo promocional. O Chefe do Executivo, entre outros convidados fizeram em seguida uma visita a todos os pisos do museu, para conhecer os objectos expostos e as instalações do museu.

A cerimónia incluiu entre os convidados: a Chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, Hoi Lai Fong, a Chefe do Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Ku Mei Leng, a Directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, o Presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, a Directora do Gabinete de Comunicação Social, Inês Chan, o presidente da Direcção da Associação Geral de Automóvel de Macau-China, Chong Coc Veng, entre outros.

Durante o período de funcionamento experimental, desde o final de Março deste ano até Maio, o Museu do GPM contou com cerca de perto de 12.000 visitantes, os quais incluíram um total de 33 grupos que integraram 140 serviços/organizações do sector turístico, dos meios de comunicação social, da área de museus, serviços públicos, entre outros, que realizaram visitas de familiarização e intercâmbio.

Os inquéritos recolhidos pelo museu mostram que o que maior satisfação gera entre os visitantes são as peças expostas e o serviço de visitas guiadas do Museu do GPM, enquanto os jogos interactivos mais populares são o “Desafio g-force”, “Sentir uma Corrida Virtual de Moto” e “Boxes”.

Na sequência do programa dos roteiros turísticos seleccionados lançado anteriormente pela indústria turística, a DST planeia ainda cooperar com companhias de comércio electrónico, para através de diversas plataformas promover junto dos visitantes o evento internacional do desporto motorizado – Grande Prémio de Macau -, e o novo produto turístico da cidade – o Museu do Grande Prémio de Macau.

Actualmente, o museu tem capacidade para receber, no máximo, 2.200 visitantes por dia. No entanto, em articulação com a política de prevenção da pandemia, após a inauguração oficial em Junho, serão disponibilizadas ao público 1.100 entradas durante todo o dia, e o número de visitantes que o museu pode acolher num mesmo período (de duas horas) será limitado a 284 pessoas. O Museu do GPM seguirá rigorosamente as orientações para a prevenção e controlo da pandemia emitidas pelos Serviços de Saúde. Os visitantes têm de usar máscara durante toda a visita, submeter-se à medição da temperatura corporal e apresentar um Código de Saúde de Macau válido.

A partir de hoje, os bilhetes de entrada do Museu do GPM serão vendidos ao preço original. Além de poderem ser adquiridos na página electrónica oficial do museu bilhetes para o dia seguinte, e até 30 dias antes da visita, os ingressos para o dia também podem ser comprados no local. O horário de abertura do museu é entre as 10h00 e as 18h00, excepto terça-feira, dia de encerramento do museu.

Para informações actualizadas sobre o Museu do GPM e compra de bilhetes online, acompanhar as divulgações na página electrónica do Museu do GPM ( mgpm.macaotourism.gov.mo ).

