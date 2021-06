A Xiaomi Corp anunciou, na semana passada, a estratégia do grupo para os próximos anos em Portugal, que inclui duplicar as 11 lojas que a fabricante chinesa de telemóveis já tem no país, avançou o Dinheiro Vivo.

Segundo o portal noticioso financeiro português, só em Maio a Xiaomi abriu duas lojas nas cidades de Coimbra e Leiria, no centro de Portugal.

Tiago Flores, Director da Xiaomi para Portugal, diz que quer, em três anos, “vender cinco milhões de equipamentos conectados em Portugal, um por cada família”.

O responsável revelou ainda que a fabricante chinesa quer reforçar parcerias com o retalho e expandir a sua plataforma de comércio electrónico em Portugal.

No primeiro trimestre de 2021, a marca chinesa foi a segunda mais vendida em Portugal, atrás da sul-coreana Samsung, com as vendas a crescerem 268 por cento, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/xiaomi-quer-duplicar-lojas-em-portugal/