As Actividades Promocionais alusivas aos Produtos Característicos dos Países de Língua Portuguesa e de Macau, têm atraído em total 1,003 visitantes nas primeiras quatro semanas do seu decurso e continuo, até 25 de Julho. O referido evento realiza-se no Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa (também conhecido por “Casa de Vidro”), nas sextas-feiras, sábados e domingos, contando com mais de 20 agências de produtos alimentares dos países lusófonos em Macau e empresas envolvidas em produtos característicos de Macau, que vieram apresentar e vender os seus produtos. São bem-vindos todos os cidadãos e comerciantes a participar nas actividades promocionais, comprar os produtos favoritos ou realizar negociações, procurando, assim, mais oportunidades de negócios para cooperação.

Com objectivo de promover os produtos característicos dos Países de Língua Portuguesa e de Macau, apoiar as empresas de Macau na procura de parcerias e na exploração de mais canais de marketing, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) organiza entre Maio e Julho, as Actividades Promocionais alusivas aos Produtos Característicos dos Países de Língua Portuguesa e de Macau. Dra. Angela, representante da F. Rodrigues (Sucessores) Limitada, uma das empresas expositoras, salientou que o volume das vendas ultrapassou a sua expectativa e atingiu o alvo para promoção dos produtos dos países lusófonos; a expositora continuará a participar nos eventos organizados pelo IPIM no futuro, tais como a Semana de Macau, de modo a expandir o negócio de produtos dos países lusófonos para o Interior da China. Sra. Chan, uma visitante ao evento, disse que os preços dos produtos vendidos nas actividades promocionais são acessíveis, tendo visitado várias vezes e consumido, esta vez, mais de duas mil patacas. A visitante considerou que as actividades promocionais realizadas no Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, podem ajudar em impulsionar o fluxo de pessoas, permitindo a mais gente conhecer os produtos dos PLPs.

As referidas actividades promocionais continuam até 25 de Julho, nas sextas-feiras, sábados e domingos, em que as empresas expositoras inscritas no Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa e no Centro Macao Ideas ficam a apresentar e vender os seus produtos característicos, tais como café, bebidas alcoólicas e as outras bebidas, lembranças do ramo alimentar, alimentos enlatados, temperos e molhos, produtos alimentares saudáveis, óleos essenciais, acessórios de moda, artigos de calçado, entre outros.

O Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, desde a sua criação em 2016, tem-se empenhado na promoção e divulgação dos produtos alimentares dos países lusófonos. Em Novembro de 2020, estabeleceu-se ainda neste Centro, a Zona de Exposição dos Produtos Característicos de Macau. O Centro de Exposição situa-se no Centro Comercial da Praça do Tap Seac (também conhecido por Casa de Vidro), R1, Macau, com o horário de abertura ao público: das 11h00 às 19h00 nas segundas a sextas-feiras, das 14h00 às 19h00 nos sábados e domingos (encerrado às terças-feiras e aos feriados). Para quaisquer esclarecimentos em relação às referidas actividades promocionais, é favor contactar-nos através do n.º de telefone: (853) 2836 6827.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21FAKANwq?0