A histórica vitória do piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva na primeira edição da corrida de Fórmula 3 no Grande Prémio de Macau de 1983 é um dos destaques do novo Museu do Grande Prémio de Macau.

O museu reabriu oficialmente na terça-feira com a missão de promover a cultura do desporto motorizado, com visitas guiadas disponíveis em cantonês, mandarim, português e inglês.

Segundo a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau, os visitantes podem encontrar um mural da vitória de Ayrton Senna em 1983 esculpido pelo artista português Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils.

O museu recebeu quase 12 mil visitantes, incluindo 33 delegações de 140 organizações, durante um período experimental de dois meses que arrancou em Abril, sublinhou a DST num comunicado divulgado na segunda-feira.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/ayrton-senna-homenageado-no-novo-museu-do-grande-premio-de-macau/