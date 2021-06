Foi inaugurada recentemente a primeira escola internacional chinesa no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, com ensino em mandarim, português e inglês, avançou o Estadão.

Segundo a edição de segunda-feira do jornal brasileiro, a Escola Chinesa Internacional conta com o apoio das autoridades da China e financiamento de empresários chineses que vivem no Brasil.

Dos cerca de 50 alunos já matriculados, 60 por cento são brasileiros e 30 por cento são chineses.

“A troca cultural certamente será imensa”, disse a Directora da escola, Yuan Aiping, citada pelo jornal.

Os finalistas poderão ingressar em universidades chinesas, sendo que a escola já tem acordos com nove instituições, disse o Secretário de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, que inscreveu os seus dois filhos na escola.

A instituição tem planos para abrir, ainda este ano, uma filial na cidade de São Paulo, onde vive a maioria dos 300 mil chineses no Brasil.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/inaugurada-primeira-escola-internacional-chinesa-no-brasil/