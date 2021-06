A Semana de Macau em Xangai será inaugurada hoje, com o objectivo de promover os ricos elementos de “turismo +” de Macau, bem como a imagem de Macau enquanto cidade saudável, segura e apropriada para visitar. No âmbito da promoção, entre os dias 4 e 17 de Junho, terá lugar a actividade de divulgação da gastronomia de Macau, intitulada “Semana de Macau em Xangai – Promoção de Gastronomia Sabores de Macau” para mostrar o encanto de Macau enquanto Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia.

Numa iniciativa conjunta da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), do Hotel Bellagio by MGM Shanghai, e do MGM Macau, que conta ainda com a Macau Beer como entidade de apoio, a “Semana de Macau em Xangai – Promoção de Gastronomia Sabores de Macau” realizou hoje (2 de Junho) o jantar de lançamento. Durante o jantar teve também lugar uma demonstração culinária pelo chefe de Macau, Lou Kam Meng.

Os convidados de honra, incluíram: a directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, o presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Lau Wai Meng, o presidente e director de operações do MGM, Hubert Wang, a directora geral do Hotel Bellagio by MGM Shanghai, Jenny Zhang, e o co-presidente da Macau Beer Company Limited, Charles Choy.

12 pratos macaenses e portugueses

A “Semana de Macau em Xangai – Promoção de Gastronomia Sabores de Macau” apresentará entre 4 e 17 de Junho, no Restaurante Café Bellagio, no Hotel Bellagio by MGM Shanghai, um menu especial de Macau. O menu foi concebido por chefes dum dos restaurantes do MGM Macau, o português Tiago Reis, e o chefe nativo de Macau, Lou Kam Meng, trazendo 12 pratos macaenses e portugueses, para mostrar o conteúdo de Macau enquanto Cidade Criativa de Gastronomia da UNESCO.

No dia 4 de Junho, o chefe Lou participa também numa transmissão em directo através da Internet com líderes de opinião de viagens, para apresentar os pratos típicos macaenses e portugueses, procurando-se através do forte apelo do líder de opinião de viagens, e da transmissão ao vivo, alcançar um público mais amplo, para promover a gastronomia única de Macau e atrair os visitantes do Interior da China a visitar e consumir em Macau.

Depois de Macau ter sido designada Cidade Criativa da Gastronomia em 2017, o Governo da RAEM deu início, de imediato, ao plano de trabalho de Macau como Cidade Criativa da Gastronomia. Este ano, o Governo irá apresentar ao Secretariado da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, o primeiro relatório de trabalho de Macau enquanto Cidade Criativa de Gastronomia.

Promoção de rua Semana de Macau em Xangai abre no dia 3 de Junho

Realiza-se amanhã (dia 3) a cerimónia de abertura da Semana de Macau em Xangai, que terá lugar na rua pedonal de Yuanmingyuan, em Waitanyuan, no distrito de Huangpu, em Xangai, entre os dias 3 e 7 de Junho. A promoção conta com vários expositores para mostrar os ricos elementos característicos de Macau em termos de turismo, comércio, cultura, desporto e entretenimento, entre outros, incluindo: “Zona de Visão Geral e Eventos Turísticos de Macau”; “Zona do Património Mundial de Macau e do Património Cultural Intangível”, “GOODSHOP”; “Loja de Mak Mak”; “Zona de Eventos Desportivos de Macau”; “Zona de Comércio e Economia de Macau”; bem como a “Zona da Indústria Turística de Macau”, composta por empresas de turismo e lazer integradas e companhia aérea. No local haverá também Balcão de Informações Turísticas para fornecer informações turísticas sobre Macau.

Mais informações sobre a Semana de Macau em Xangai serão progressivamente divulgadas na conta da DST no WeChat (MGTOWeixin), no Weibo, no Xiaohongshu e no Douyin para consulta dos interessados.

