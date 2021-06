A “Semana de Macau em Xangai” terá lugar entre hoje a dia 7 de Junho, com um Roadshow em grande escala na zona de Bund, no distrito de Huangpu, em Xangai. O IPIM apoiou já a participação de cerca de 40 empresas de fabrico em Macau, marcas de Macau e representantes de produtos dos países de língua portuguesa, promovendo Macau como uma “caixa de presentes”.

Na sequência da série de “Semanas de Macau” que têm vindo a ser organizada no Interior da China, de forma ordenada, pelo Governo da RAEM, a “Semana de Macau em Xangai” terá lugar durante cinco dias consecutivos na rua pedonal de Yuanmingyuan, na zona de Bund, no distrito de Huangpu. O evento ligará Macau e Xangai colocando em destaque os produtos típicos do território e dos países de língua portuguesa, um seminário de promoção de turismo e de convenções e exposições, bolsas de contacto, entre outras. Será também promovida a imagem de Macau como cidade saudável, segura e apropriada para visitar, na expectativa de atrair mais visitantes do Interior da China para visitar e consumir em Macau, impulsionando a recuperação da sua economia.

Promover Macau em formato de caixa de presentes

De modo a permitir que os empresários de Xangai experienciem os diversos encantos de Macau, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) continuará a organizar a “Zona MinM de Produtos feitos em Macau e de Marcas de Macau”, a “Zona de Venda de Produtos dos Países de Língua Portuguesa”, a “Zona de exposição dos Produtos dos Países de Língua Portuguesa” e a “Zona de Exposição de Produtos Fabricados em Macau e Marcas de Macau”, de modo a mostrar aos comerciantes participantes, sob o formato de caixas de presentes, os produtos característicos de Macau e dos países de língua portuguesa, como biscoitos artesanais, vinhos, especiarias, vestuário e produtos alimentares saudáveis, assim como as vantagens de se fazer negócios em Macau. O IPIM apoiou já a participação de cerca de 40 empresas de fabrico em Macau, marcas de Macau e distribuidoras de produtos dos países de língua portuguesa.

Promoção do Serviço “One-Stop” para Investidores

O local contará também com Stands especiais dedicados a apresentar o “Serviço “One-Stop” para Licitação e Apoio em Macau de Convenções e Exposições” e o “Serviço “One-Stop” para Investidores”. Além disso, os comerciantes participantes podem discutir detalhes sobre a realização de exposições e investimento em projectos em Macau via vídeo-conferência.

Actividades diversificadas de promoção das culturas dos países de língua portuguesa

O evento contará com a participação da Tuna Macaense, que tocará canções tradicionais, e das quatro mascotes do evento “Vamos Desfrutar”, que “iluminarão” o local. Foi também adicionada uma parede de expressões modernas populares na China Interior em português e chinês, acrescentando ao evento um “charme lusitano”; contará também quatro pontos de check-in interactivo para o evento “Vamos Desfrutar”, para atrair as pessoas de uma maneira divertida e animada.

Terá também lugar, às 10 horas do dia 3, a Sessão de Bolsas de Contactos entre Empresários de Xangai e de Macau, organizada em conjunto pelo IPIM e pelo Conselho para a Promoção do Comércio Internacional de Xangai e onde serão apresentados aos participantes o ambiente de investimento e as vantagens de fazer negócios em Macau. Haverá oportunidade para degustar alguns produtos de Macau no local, onde serão também fornecidos serviços de consultoria por vídeo-conferência sobre o estabelecimento de negócios em Macau, oferecendo respostas imediatas online aos visitantes empresariais. Pelas 10h do dia 4, terá lugar o “Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau”, co-organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e pelo IPIM. Nesta ocasião, o IPIM irá apresentar as vantagens de Macau para a indústria de convenções e exposições, também convidando os representantes do sector local para apresentarem a programação dos projectos de convenções e exposições a decorrer em Macau durante este ano e o próximo.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

