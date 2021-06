A Semana de Macau em Xangai abriu no dia 3 solenemente, numa cerimónia presidida pelo Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Ho Iat Seng. A decorrer até 7 de Junho, na rua pedonal de Yuanmingyuan, em Waitanyuan, no distrito de Huangpu, na cidade de Xangai, a Semana de Macau em Xangai promove a diversidade da oferta turística e comercial entre outros elementos de Macau, mostrando o rico conteúdo do “turismo +” do destino, bem como divulga aos residentes do Interior da China a imagem de Macau como uma cidade saudável, segura e apropriada para visitar, para incentivar os visitantes a deslocarem-se a Macau.

Os convidados de honra presentes na cerimónia de abertura incluíram: o Chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng; o Presidente do Governo Popular do Município de Xangai, Gong Zheng; o Subdirector do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Yao Jian; o Vice-Presidente do Governo Popular do Município de Xangai, Chen Tong; o Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong; o Secretário-Geral do Governo Popular do Município de Xangai, Ma Chunlei; a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U; o Subdirector e Inspector de Primeira Classe do Departamento de Intercâmbio do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, Liu Wenda; a Directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes; o Director do Gabinete de Cultura e Turismo do Município de Xangai, Fang Shizhong; o Presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Lau Wai Meng; e do Secretário do Comité Municipal de Huangpu do Município de Xangai, Gao Yun.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, referiu num discurso na ocasião que, Macau é uma das cidades centrais da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e que, com base no posicionamento de desenvolvimento de “Um Centro, Uma Plataforma e Uma Base”, irá aproveitar as oportunidades, articulando-se activamente com o “14.° Plano Quinquenal Nacional” para uma melhor integração no desenvolvimento nacional. Esta Semana de Macau em Xangai traz a vitalidade do “turismo +” de Macau a Xangai, procurando através desta grande promoção de rua e duma divulgação gastronómica, mostrar a diversidade dos elementos turísticos de Macau, e incentivar os residentes de Xangai e do leste da China a visitarem a cidade. Ao mesmo tempo, disse esperar que Xangai e Macau continuem a consolidar e a expandir a cooperação em diferentes áreas, abrindo espaço para maior cooperação.

O Vice-Presidente do Governo Popular do Município de Xangai, Chen Tong, referiu no seu discurso que, Xangai e Macau têm mantido boas relações de cooperação ao longo dos anos. Ao entrar nesta nova era, inicia-se uma nova jornada que perspectiva uma cooperação ainda mais ampla entre Xangai e Macau. Com Macau empenhada em transformar-se num centro mundial de turismo e lazer, Xangai está disposta a trabalhar com Macau para aproveitar a integração do Delta do Rio Yangtze, a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e outras grandes oportunidades estratégicas nacionais, bem como em reforçar a cooperação em projectos de turismo cultural, alcançando uma complementaridade nas vantagens, benefício mútuo e desenvolvimento conjunto, para beneficiar da melhor maneira as populações dos dois lados.

Promoção de rua diversificada apresenta conteúdo do “turismo +”

Entre os dias 3 e 7 de Junho, estarão instalados vários expositores na rua pedonal de Yuanmingyuan, em Waitanyuan, no distrito de Huangpu, em Xangai, para mostrar os ricos elementos característicos de Macau em termos de turismo, comércio, cultura, indústrias criativas, desporto e entretenimento, entre outros, apresentando o conteúdo do “turismo +”, incluindo: “Zona de Visão Geral e Eventos Turísticos de Macau”; “Zona do Património Mundial de Macau e do Património Cultural Intangível”, “GOODSHOP”; “Loja de Mak Mak”; “Zona de Eventos Desportivos de Macau”; “Zona de Comércio e Economia de Macau”; bem como a “Zona da Indústria Turística de Macau”, composta por empresas de turismo e lazer integradas e companhia aérea. No local há também Balcão de Informações Turísticas para fornecer informações turísticas sobre Macau.

Espectáculos coloridos mostram dinamismo de Macau

Durante a promoção de rua, o palco principal apresentará, periodicamente, espectáculos coloridos aos visitantes, que incluem itens abrangidos na Lista do Património Cultural Intangível de Macau: dança do dragão, dança do leão, danças folclóricas portuguesas, arte marcial Wing Chun e canções originais cantadas por cantores de Macau. A mascote do turismo de Macau “Mak Mak” também irá interagir com os dançarinos para apresentar uma dança dinâmica de rua. Na Zona de Comércio e Economia de Macau, haverá ainda músicas em patuá tocadas pela Tuna Macaense.

Por outro lado, durante a promoção, tem lugar, regularmente, um espectáculo de vídeo mapping na fachada da Igreja da União, sob o tema “Mak Mak” e fusão das culturas oriental e ocidental de Macau, difundindo a Semana de Macau em Xangai, “Bem-vindos a Macau, cidade saudável”, entre outras mensagens.

Ofertas turísticas apelativas

Foram preparadas para a promoção diversas ofertas turísticas no valor total de mais de 110 milhões de renminbis, que incluem bilhetes de avião, alojamento em hotéis, restauração e produtos turísticos, para promoção e venda no local, e em plataformas relacionadas.

Durante a promoção da Semana de Macau em Xangai, será realizado um passatempo para “tirar selfies” no local, onde os participantes bastam fazerem o scan do QR code no balcão de atendimento e seguir a conta da DST no WeChat (MGTOweixin), para poderem levantar uma lembrança na altura.

Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau

Aproveitando a oportunidade da realização da Semana de Macau em Xangai, a DST e o IPIM irão realizar, no próximo dia 4 de Junho, um Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau, para apresentar as vantagens dos sectores de turismo e de convenções e exposições de Macau aos operadores turísticos de Xangai, proporcionando oportunidades de intercâmbio e de negócios entre os dois lados, prosseguindo com a promoção do “turismo + convenções e exposições” de Macau.

Charme português e macaense na margem do Rio Huangpu

A DST, em conjunto com o Hotel Bellagio by MGM Shanghai, e o MGM Macau organizarão entre 4 e 17 de Junho a promoção gastronómica de Macau “Semana de Macau em Xangai – Promoção de Gastronomia Sabores de Macau”, que decorrerá no Restaurante Café Bellagio, no Hotel Bellagio by MGM Shanghai, apresentando um menu especial de Macau. O menu foi concebido por chefes dum dos restaurantes do MGM Macau, o português Tiago Reis, e o chefe nativo de Macau, Lou Kam Meng. No dia 4 de Junho, o chefe Lou participará ainda no local da promoção numa transmissão em directo através da Internet com um líder de opinião de viagens, para apresentar os pratos típicos macaenses e portugueses.

A Semana de Macau em Xangai está a ser divulgada através de vários canais online e offline, incluindo por meio da promoção de vários líderes de opinião de viagens nas suas plataformas na Internet, contando também com a cobertura de órgãos de comunicação social de Xangai, Macau e do Interior da China. Mais informações sobre a Semana de Macau em Xangai serão progressivamente divulgadas na conta da DST no WeChat (MGTOWeixin), no Weibo, no Xiaohongshu e no Douyin para consulta dos interessados.

Durante o período de realização das actividades da Semana de Macau em Xangai, as entidades envolvidas seguirão rigorosamente as orientações para a prevenção e controlo da pandemia emitidas pelas autoridades de saúde do local, de modo a efectuar devidamente os trabalhos de prevenção. Os participantes nas actividades estão obrigados a colaborar no cumprimento das medidas de prevenção da pandemia. Por outro lado, antes de se deslocarem a Macau, os visitantes têm de tratar das formalidades de entrada e de prevenção de pandemia, e cumprirem as orientações de higiene pessoal para a prevenção epidemiológica do Governo da RAEM durante a estadia na cidade.

(Direcção dos Serviços de Turismo)

